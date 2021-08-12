КЕПА: «Получилась тяжелейшая игра против очень сложного соперника»

Вратарь «Челси» – о матче с «Вильярреалом»

  • 12.08.2021 04:40
  • 111 просмотров
  • 1 комментарий
КЕПА: «Получилась тяжелейшая игра против очень сложного соперника»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Кепа Аррисабалага

Вратарь английского «Челси» Кепа Аррисабалага прокомментировал победу над испанским «Вильярреалом» (1:1, пен. 6:5) в матче за Суперкубок УЕФА.

«Я ни разу не коснулся мяча в игре до серии пенальти? Эта ситуация не нормальная, но я был к ней готов, так как знал, что такое может произойти. Стремился быть готовым в нужный момент как физически, так и психологически.

Нетипичная ситуация. Эдуар и вообще вся команда проделали фантастическую работу. Получилась тяжелейшая игра против очень сложного соперника, но медали - у нас», - сказал Кепа.

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Источник — УЕФА

(1 голос)

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Сначала:
    a.babayan
    online
      a.babayan, 12.08.2021 05:48
    0
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