КЕПА: «Получилась тяжелейшая игра против очень сложного соперника»

Вратарь английского «Челси» Кепа Аррисабалага прокомментировал победу над испанским «Вильярреалом» (1:1, пен. 6:5) в матче за Суперкубок УЕФА.

«Я ни разу не коснулся мяча в игре до серии пенальти? Эта ситуация не нормальная, но я был к ней готов, так как знал, что такое может произойти. Стремился быть готовым в нужный момент как физически, так и психологически.

Нетипичная ситуация. Эдуар и вообще вся команда проделали фантастическую работу. Получилась тяжелейшая игра против очень сложного соперника, но медали - у нас», - сказал Кепа.