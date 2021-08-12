Унаи ЭМЕРИ: «Укорить игроков нельзя абсолютно ни в чем»

Главный тренер испанского «Вильяреала» Унаи Эмери прокомментировал поражение от английского «Челси» (1:1, пен. 5:6) в матче за Суперкубок УЕФА.
«Для меня большая честь представлять этот клуб, «Вильяреал», и испанскую лигу в такой день. Укорить игроков нельзя абсолютно ни в чем, потому что они приложили поистине фантастические усилия», - сказал Эмери.
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Источник — УЕФА
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