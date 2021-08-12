Виталий БУЯЛЬСКИЙ: «Мы всей командой сыграли хорошо»

Хавбек «Динамо» – о победе над «Минаем»

  • 12.08.2021 03:41
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Виталий БУЯЛЬСКИЙ: «Мы всей командой сыграли хорошо»
© ФК Динамо Киев. Виталий Буяльский

Полузащитник киевского «Динамо» Виталий Буяльский прокомментировал победу над «Минаем» (2:0) в перенесенном матче 1-го тура украинской Премьер-лиги.

– В нашем чате уже начали писать, что «забил как Месси». Похоже на его голы?
– Увидел, что вратарь вышел вперед, поэтому решил бить в одно касание. Если бы еще одно сделал, то защитник уже мог бы выбить мяч.

– Сегодня на первый план вышло индивидуальное мастерство, и первый гол, и ваша предголевая передача на Караваева...
– Мы всей командой сыграли хорошо. В моменте со вторым голом увидел свободную зону Караваева, отдал ему в одно касание. Начал бы дополнительно обрабатывать мяч и, возможно, этой зоны уже бы не было. То, что мы отрабатывали на тренировках, получалось и в этом матче.

– Похоже, что в моменте с вашим голом Рамирес больше для себя мяч обрабатывал. Что думаете?
– Это надо спросить у Эрика, но мне показалось, что он принимал для себя, а получилось еще лучше – голевая передача.

– Как оцениваете дебют Рамиреса?
– Для нападающего основная задача – это забивать, он с ней сегодня справился, молодец. Если дальше продолжит работать в том же духе, то все будет хорошо.

– Что произошло между Караваевым и Селезневым, из-за чего они сцепились?
– Это футбольные моменты, эмоции, думаю, что все нормально.

– У «Динамо» практически еврокубковый график, а до еврокубков еще далеко. Насколько это помогает команде?
– Помогает то, что ты всегда в тонусе, нет больших пауз. Ты тренируешься, играешь и доказываешь, а это всегда идет на пользу команде.

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Источник — ФК Динамо Киев

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