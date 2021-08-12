Эрик РАМИРЕС: «Благодарен Луческу за предоставленную возможность»

Венесуэльский форвард – об успешном дебюте за «Динамо»

  • 12.08.2021 02:59
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Эрик РАМИРЕС: «Благодарен Луческу за предоставленную возможность»
© ФК Динамо Киев. Эрик Рамирес (по центру)

22-летний венесуэльский нападающий Эрик Рамирес дебютировал за «Динамо», забив гол и отдав результативный пас в матче с «Минаем» (2:0), а после поединка прокомментировал итоги игры.

– Какие эмоции от дебюта, насколько уже удается взаимодействовать с партнерами по команде?
– В принципе, все отлично, с партнерами комфортно взаимодействовать. Я благодарен тренеру за предоставленную возможность, и рад, что так все сегодня получилось. Буду стараться делать все для команды и в будущем.

– Гол плюс результативный пас – лучшего дебюта нельзя было ожидать?
– Я рад помогать команде. С одной стороны, значит так захотел Бог, с другой стороны – это результат работы, проделанной за последние недели, знакомства с партнерами. Я счастлив, что так произошло.

– В моменте с первым голом ты сам себе останавливал мяч или осознанно сбрасывал на Буяльского?
– Если честно, сейчас это уже не так важно. Самое главное, что мяч оказался у моего партнера, и это помогло нам открыть счет. После этого мы могли больше контролировать игру и в итоге забить второй мяч – это самое важное.

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Источник — ФК Динамо Киев

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