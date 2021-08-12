Томас ТУХЕЛЬ: «Рад, что выход Кепы сработал»

Главный тренер английского «Челси» Томас Тухель прокомментировал победу над испанским «Вильярреалом» (1:1, пен. 6:5) в матче за Суперкубок УЕФА.

«Нам нужно было сделать так, как лучше для команды. Я рад, что выход Кепы сработал. Есть подтверждения тому, что Кепа лучше в данном компоненте игры, и эти парни - самые настоящие командные игроки. Счастлив и за Кепу, и за Эдуара - что есть такой вратарь, как он, готовый с радостью пойти на все ради команды», - сказал Тухель.