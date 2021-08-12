Сергей МОРОЗОВ: «Шахтер мог проиграть квалификацию»

Специалист высказался после матча «Шахтер» – «Генк»

  • 12.08.2021 02:20
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Сергей МОРОЗОВ: «Шахтер мог проиграть квалификацию»
© Футбол 1/2/3. Сергей Морозов

Известный в прошлом футболист Сергей Морозов высказался после прохода «Шахтера» в плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Напомним, «горняки» обыграли бельгийский «Генк» с общим счетом 4:2.

«Если взять два матча, то, мне кажется, в первом «Шахтер» больше контролировал ситуацию. В этом матче, наверное, было больше эмоций. Первый тайм просто великолепный, а второй был несколько рваный. Могли с 50-й по 60-ю минуту могли проиграть в целом. А потом опять - замены и контроль», - подытожил Морозов.

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Источник — Футбол 1/2/3

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