КОБИН: «Селезнев находится в прекрасной форме. Страдаем от переносов игр»

Главный тренер «Миная» Василий Кобин после матча 1-го тура УПЛ с «Динамо» (0:2) рассказал:

– Замечательная была игра, мне очень понравилась моя команда, я очень доволен своими ребятами, тем, как они работают каждый день на тренировках, и в каждой игре прогрессируют. Да, мы допустили сегодня две-три ошибки, в результате которых пропустили два мяча и проиграли. Хотя ехали на матч с хорошими надеждами, четким планом на игру. Но не сложилось.

– Какая задача у «Миная» на этот сезон?

– Я уже озвучивал задачу, мы должны набрать 50 очков.

– Как оцениваете текущую форму Селезнева, далек ли он от оптимальных кондиций?

– Евгений находится в прекрасной форме. Конечно, он не готов сейчас на все сто процентов, как и в целом наша команда. Есть определенные причины, в частности то, что у нас было всего две недели на подготовку, а также постоянные переносы матчей, от которых мы страдаем. Мы сейчас должны ехать в Запорожье на игру с «Зарей», играть через два дня на третий.

– Как вы считаете, ваши замены хорошо сработали?

– Сейчас у нас в команде находится 23 игрока. Все они для меня лучшие в Украине, они дополняют друг друга. Я очень сейчас доволен своей командой, тем, как они работают на тренировках и как выкладываются на футбольном поле. У нас нет основного состава и запасных, мы рассчитываем на всех игроков.