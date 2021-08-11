ВИДЕО. Морено сравнял. Вильярреал перевел матч за Суперкубок в овертайм

В среду, 11 августа, на стадионе «Уиндзор Парк» в Белфасте проходит матч за Суперкубок УЕФА, в котором лондонский «Челси» играет против испанского «Вильярреала».

Во втором тайме форвард испанцев Жерар Морено сравнял счет. «Вильярреал» перевел игру за Суперкубок УЕФА в овертайм.

ГОЛ! 1:1. Жерар Морено, 74 мин.