Яремчук отказался давать видеоинтервью российскому СМИ. Известна причина

В матча 3-го раунда квалификации ЛЧ украинец организовал гол «Спартаку»

  • 11.08.2021 23:43
  • 4378 просмотров
  • 14 комментариев
Яремчук отказался давать видеоинтервью российскому СМИ. Известна причина
© ФК Бенфика. Роман Яремчук

Украинский форвард «Бенфики» Роман Яремчук отказался дать видеоинтервью изданию «Спорт-Экспресс» после матча 3-го раунда квалификации ЛЧ против «Спартака» (2:0).

Заместитель главреда издания Максим Алланазаров сообщил, что украинец был согласен дать интервью на камеру только при условии разговора на украинском языке:

«Вчера после игры удалось проникнуть к автобусу «Бенфики» и чуть-чуть поговорить с Романом Яремчуком. Местные копы вошли в положение и не стали меня щемить. Жалко, что Роман отказался пообщаться на камеру. Видео можно было снимать только при условии разговора на украинском языке, которого я не знаю».

Яремчук сделал гол для Бенфики. Португальский клуб уничтожил Спартак в ЛЧ

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Источник — Telegram

(25 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Анат Ващ
    online
      Анат Ващ, 12.08.2021 01:03
    0
    Славно виваляв в гіменці кацика.
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 12.08.2021 00:57
    0
    NemaScall, 12.08.2021 00:21
    Прівєт для Магучіх
    Привет для Фарион, которая назвала Магучих биомусором.
    Почему то эту новость не афишируют.
    /
    Фарион
    Член ВЛКСМ с сентября 1978 года.
    В апреле 1987 года Ирина Фарион стала кандидатом в члены КПСС и получила парткарточку № 08932425, а через год, 15 апреля 1988 года, была принята в члены партии (Государственный архив Львовской области, фонд П-92, опись 2, дело 258).
    Сама Фарион, которая долгое время утверждала о своей непричастности к коммунистической партии, в ноябре 2013 года после публикаций доказательств журналистами признала своё членство в КПСС, однако заявила, что вышла из неё в 1989 год.
    Отмечалось, что в предоставленной журналистами комсомольской характеристике Ирины Фарион говорилось о том, что она поощряла изучение русского языка иностранными студентами. Позже Фарион заявила, что вступила в КПСС, чтобы «уничтожать её изнутри».
    Ссылка
    Alehandro
    online
      Alehandro, 12.08.2021 00:57
    0
    Saar, 12.08.2021 00:00
    Красава! Московітська мова лай💩. Хай бере приклад та, хто обіймалася з кацапкою на олімпіаді!
    Приклад чого? Ситуації, як на мене, зовсім різні
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    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 12.08.2021 00:29
    +8
    Ватников только так нужно мочить. Рома показал пример всем этим нашим "спортвнепАлитики", как нужно с ватой обращаться. Культурно послал ватана, молодца
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    NemaScall
    online
      NemaScall, 12.08.2021 00:26
    0
    Прівєт для Магучіх
    Ссылка
    Hiromant
      Hiromant, 12.08.2021 00:26
    +7
    Косяк за фотку з Бастою закрив, молодець!
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    suforza1921
    online
      suforza1921, 12.08.2021 00:21
    +8
    "Відео можна було знімати тільки за умови розмови українською мовою, якої я не знаю"...
    Ну так вчи, кацапе, в чому проблема?
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    NemaScall
    online
      NemaScall, 12.08.2021 00:21
    +4
    Прівєт для Магучіх
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    turist86
    online
      turist86, 12.08.2021 00:21
    +3
    А так зневажливо козломорді ставляться до українських спортсменів:
    Кремлевская пропагандистка Ольга Скабеева заявила, что украинскому чемпиону Олимпийских Игр в Токио Жану Беленюку небезопасно возвращаться в Киев.
    По словам Скабеевой причиной стал победный танец Беленюка после финальной схватки.
    "Знатоки народных танцев подозревают, что Беленюк дал не традиционного украинского гопака, а пустился в мос-кальскую присядку. На родине могут возникнуть вопросики... В Киев Беленюку возвращаться небезопасно", - заявила пропагандистка.
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    APL
    online
      APL, 12.08.2021 00:15
    -1
    Комментарий свернут. Показать
    Ну і хлопці, багато коментарів, ау, адмін, де???? не забанили нас, чи ждете максімку, малохольного, акакія, які скажуть: "Рома ты красава", однак це все бидло буде говорити мені, що я "колхозник" в інших коментарях під іншою новиною, не вмієте писати не пишіть і не починайте срач. РОМА -СЛАВА УКРАЇНІ, адміни-ідіть нах......й
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    Saar
      Saar, 12.08.2021 00:00
    +10
    Красава! Московітська мова лай💩. Хай бере приклад та, хто обіймалася з кацапкою на олімпіаді!
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    Azaka
    online
      Azaka, 11.08.2021 23:59
    +22
    Приклад для всіх. Не треба відмовлятися тоеба на рідній мові тоді москалів аж крутить.
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    Серж пер
    online
      Серж пер, 11.08.2021 23:54
    +30
    Это просто 10 из 10
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    Pixelman
    online
      Pixelman, 11.08.2021 23:50
    +34
    Красавела! Пусть остальные берут пример!
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