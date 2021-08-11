Яремчук отказался давать видеоинтервью российскому СМИ. Известна причина

Украинский форвард «Бенфики» Роман Яремчук отказался дать видеоинтервью изданию «Спорт-Экспресс» после матча 3-го раунда квалификации ЛЧ против «Спартака» (2:0).

Заместитель главреда издания Максим Алланазаров сообщил, что украинец был согласен дать интервью на камеру только при условии разговора на украинском языке:

«Вчера после игры удалось проникнуть к автобусу «Бенфики» и чуть-чуть поговорить с Романом Яремчуком. Местные копы вошли в положение и не стали меня щемить. Жалко, что Роман отказался пообщаться на камеру. Видео можно было снимать только при условии разговора на украинском языке, которого я не знаю».

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