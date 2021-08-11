Украинский форвард «Бенфики» Роман Яремчук отказался дать видеоинтервью изданию «Спорт-Экспресс» после матча 3-го раунда квалификации ЛЧ против «Спартака» (2:0).
Заместитель главреда издания Максим Алланазаров сообщил, что украинец был согласен дать интервью на камеру только при условии разговора на украинском языке:
«Вчера после игры удалось проникнуть к автобусу «Бенфики» и чуть-чуть поговорить с Романом Яремчуком. Местные копы вошли в положение и не стали меня щемить. Жалко, что Роман отказался пообщаться на камеру. Видео можно было снимать только при условии разговора на украинском языке, которого я не знаю».
Яремчук сделал гол для Бенфики. Португальский клуб уничтожил Спартак в ЛЧ
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Фарион
Член ВЛКСМ с сентября 1978 года.
В апреле 1987 года Ирина Фарион стала кандидатом в члены КПСС и получила парткарточку № 08932425, а через год, 15 апреля 1988 года, была принята в члены партии (Государственный архив Львовской области, фонд П-92, опись 2, дело 258).
Сама Фарион, которая долгое время утверждала о своей непричастности к коммунистической партии, в ноябре 2013 года после публикаций доказательств журналистами признала своё членство в КПСС, однако заявила, что вышла из неё в 1989 год.
Отмечалось, что в предоставленной журналистами комсомольской характеристике Ирины Фарион говорилось о том, что она поощряла изучение русского языка иностранными студентами. Позже Фарион заявила, что вступила в КПСС, чтобы «уничтожать её изнутри».
Ну так вчи, кацапе, в чому проблема?
Кремлевская пропагандистка Ольга Скабеева заявила, что украинскому чемпиону Олимпийских Игр в Токио Жану Беленюку небезопасно возвращаться в Киев.
По словам Скабеевой причиной стал победный танец Беленюка после финальной схватки.
"Знатоки народных танцев подозревают, что Беленюк дал не традиционного украинского гопака, а пустился в мос-кальскую присядку. На родине могут возникнуть вопросики... В Киев Беленюку возвращаться небезопасно", - заявила пропагандистка.
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