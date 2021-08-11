ВИДЕО. Челси вышел вперед. Зиеш открыл счет в матче за Суперкубок

В среду, 11 августа, на стадионе «Уиндзор Парк» в Белфасте проходит матч за Суперкубок УЕФА, в котором лондонский «Челси» играет против испанского «Вильярреала».
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию поединка.
В первом тайме «Челси» вышел вперед. Хаким Зиеш открыл счет в матче за Суперкубок УЕФА.
ГОЛ! 1:0. Хаким Зиеш, 27 мин
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Источник — Sport.ua
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