ВИДЕО. Челси вышел вперед. Зиеш открыл счет в матче за Суперкубок

В среду, 11 августа, на стадионе «Уиндзор Парк» в Белфасте проходит матч за Суперкубок УЕФА, в котором лондонский «Челси» играет против испанского «Вильярреала».

В первом тайме «Челси» вышел вперед. Хаким Зиеш открыл счет в матче за Суперкубок УЕФА.

ГОЛ! 1:0. Хаким Зиеш, 27 мин