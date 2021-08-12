Оценки матча Динамо – Минай. Лучшие игроки встречи – Буяльский и Рамирес

Предлагаем ознакомиться с оценками Sport.ua за поединок 1-го тура УПЛ

  • 12.08.2021 00:10
  • 397 просмотров
  • 1 комментарий
Оценки матча Динамо – Минай. Лучшие игроки встречи – Буяльский и Рамирес
© ФК Динамо Киев

Киевское «Динамо» победило «Минай» со счетом 2:0 в перенесенном матче 1-го тура УПЛ.

Предлагаем ознакомиться с оценками Sport.ua за поединок. Наиболее высокие оценки (7.0) получили авторы голов Виталий Буяльский (7.5) и Эрик Рамирес (7.0).

Оценки Sport.ua за матч «Динамо» – «Минай» – 2:0:

  

Замены «Динамо»: Гармаш – 5,5; Сидклей – 6,0; Шапаренко – 5,5; Сидорчук – 6,0; Леднев – б/о.

Замены «Миная»: Ахмедзаде – 5,0; Билоног – 5,5; Вишневский – 5,5; Петрусенко – 5,5; Горин – б/о.

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
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    smart--Forever
    online
      smart--Forever, 12.08.2021 00:35
    -9
    Если -бы в игре была бы назначена пенка, то лучшим игоком матча был-бы судья Юрий Иванов, которого ждал гарантированный приз от Игоря Суркиса - норковая шуба 54 размера. Но поскольку судья постеснялся назначить оное, то его ждёт всего-лишь поощрительный приз - рабочая фуфайка голубого цвета.
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