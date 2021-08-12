Оценки матча Динамо – Минай. Лучшие игроки встречи – Буяльский и Рамирес

Киевское «Динамо» победило «Минай» со счетом 2:0 в перенесенном матче 1-го тура УПЛ.
Предлагаем ознакомиться с оценками Sport.ua за поединок. Наиболее высокие оценки (7.0) получили авторы голов Виталий Буяльский (7.5) и Эрик Рамирес (7.0).
Оценки Sport.ua за матч «Динамо» – «Минай» – 2:0:
Замены «Динамо»: Гармаш – 5,5; Сидклей – 6,0; Шапаренко – 5,5; Сидорчук – 6,0; Леднев – б/о.
Замены «Миная»: Ахмедзаде – 5,0; Билоног – 5,5; Вишневский – 5,5; Петрусенко – 5,5; Горин – б/о.
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Источник — Sport.ua
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