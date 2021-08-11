Юрий БАКАЛОВ: «Игра защиты Шахтера хромает»

Украинский тренер – о матче «Шахтера» против «Генка»

  • 11.08.2021 21:54
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Юрий БАКАЛОВ: «Игра защиты Шахтера хромает»
© Футбол 1/2/3. Юрий Бакалов

Известный украинский тренер Юрий Бакалов поделился впечатления от противостояния «Шахтера» с бельгийским «Генком» в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов:

«Победы «Шахтера» в двух матчах закономерны, так как «горняки» были сильнее «Генка». Как в первой, так и в ответной игре главным фактором оказалось индивидуальное мастерство донетчан.

Единственное - остались вопросы по организации игры в обороне, которая позволила создать достаточное количество голевых моментов, и все могло закончиться намного хуже. Индивидуальная и командная игра защиты хромает. Будь соперник мастеровитее, стоял бы вопрос выхода команды дальше. Хорошо, что вовремя забили второй мяч и перевели игру в стабильное состояние.

За счет бразильцев, скоростных выходов в атаку, индивидуального мастерства «Шахтер» превзошел «Генк». У «горняков» много молодых футболистов, еще нужно время для построения командных действий, и хотелось, чтобы этот процесс шел быстрее. За счет того, что в первом матче создали себе голевой запас, в Киеве играли уверенно: контроль мяча, созидание, много создали моментов, только реализация подводила.

Если бы забили из того что создали, уже в первом тайме можно было бы закрывать игру. Поздравляем «Шахтер» с уверенной и заслуженной победой, и ждем таких же успехов с еще более сильным соперником как «Монако».

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Источник — UA-Football

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