Денис ПОПОВ: «Вернусь только злее и сильнее»

Защитник «Динамо» восстанавливается после тяжелой травмы

  • 11.08.2021 21:21
  • 1676 просмотров
  • 3 комментария
Денис ПОПОВ: «Вернусь только злее и сильнее»
© УАФ. Денис Попов

Защитник «Динамо» Денис Попов прокомментировал свое восстановление после тяжелой травмы колена, из-за которой он в 2021 году уже не сыграет:

«К сожалению, порой на пути возникают такие трудности, но это часть большого спорта. На зло «доброжелателям» я вернусь только сильнее и злее.

А тем, кто поддержал, от души спасибо. В такие моменты видишь, кто есть кто», - написал Попов у себя в Инстаграме.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Denys Popov🦏 (@popov19)

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Источник — Instagram

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Комментарии
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    Щетинин Максим
      Щетинин Максим, 11.08.2021 21:37
    +6
    Денису терпения и здоровья. Это у него второй раз за карьеру?
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 11.08.2021 21:28
    -8
    Chues Dima, 11.08.2021 21:25
    Хрустальный парень, думаю что ДК он уже не заиграет
    Будет вместе с бурдой по больничкам валятся...рецидивы это плохо
    Ссылка
    Chues Dima
    online
      Chues Dima, 11.08.2021 21:25
    -10
    Хрустальный парень, думаю что ДК он уже не заиграет
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