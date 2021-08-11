Денис ПОПОВ: «Вернусь только злее и сильнее»

Защитник «Динамо» Денис Попов прокомментировал свое восстановление после тяжелой травмы колена, из-за которой он в 2021 году уже не сыграет:

«К сожалению, порой на пути возникают такие трудности, но это часть большого спорта. На зло «доброжелателям» я вернусь только сильнее и злее.

А тем, кто поддержал, от души спасибо. В такие моменты видишь, кто есть кто», - написал Попов у себя в Инстаграме.