Источник: сегодня у Реброва финальные переговоры с Аль-Айном

Журналист Игорь Бурбас подтвердил информацию о переносе исполкома УАФ и рассказал о том, какие препятствия возникли на пути к расторжению контракта Сергея Реброва с «Аль-Айном»:

«Исполкома УАФ по новому тренеру сборной завтра не будет. Все сместили. Теперь на следующий вторник.

У Реброва сегодня финальные переговоры. Ни о каких отступных речи нет. Одна из преград по разрыву контракта - комиссионные, которые получили агенты и не хотят возвращать», - написал Бурбас.