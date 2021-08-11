Источник: сегодня у Реброва финальные переговоры с Аль-Айном

Стали известны препятствия на пути к расторжению контракта

  • 11.08.2021 20:32
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Источник: сегодня у Реброва финальные переговоры с Аль-Айном
© Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Журналист Игорь Бурбас подтвердил информацию о переносе исполкома УАФ и рассказал о том, какие препятствия возникли на пути к расторжению контракта Сергея Реброва с «Аль-Айном»:

«Исполкома УАФ по новому тренеру сборной завтра не будет. Все сместили. Теперь на следующий вторник.

У Реброва сегодня финальные переговоры. Ни о каких отступных речи нет. Одна из преград по разрыву контракта - комиссионные, которые получили агенты и не хотят возвращать», - написал Бурбас.

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Источник — Twitter

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