Источник: сегодня у Реброва финальные переговоры с Аль-Айном

Журналист Игорь Бурбас подтвердил информацию о переносе исполкома УАФ и рассказал о том, какие препятствия возникли на пути к расторжению контракта Сергея Реброва с «Аль-Айном»:
«Исполкома УАФ по новому тренеру сборной завтра не будет. Все сместили. Теперь на следующий вторник.
У Реброва сегодня финальные переговоры. Ни о каких отступных речи нет. Одна из преград по разрыву контракта - комиссионные, которые получили агенты и не хотят возвращать», - написал Бурбас.
Виконкому УАФ щодо нового тренера збірної завтра не буде. Все змістили. Тепер на наступний вівторок. У Реброва сьогодні фінальні перемовини. Ні про які відступні мови немає. Одна з перепон щодо розриву контракту - комісійні, які отримали агенти і не мають бажання повертати назад.— Igor Burbas (@iburbas) August 11, 2021
Источник — Twitter
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