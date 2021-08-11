ВИДЕО. Шедевр от Буяльского. Динамо открыло счет в матче с Минаем

В среду, 11 августа, проходит перенесенный поединок 1-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором киевское «Динамо» принимает «Минай». Поединок проходит в Киеве на НСК «Олимпийский» с 19:30.
Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» – «Минай».
Киевляне открыли счет на 19-й минуте. После заброса в штрафную соперника Рамирес технично скинул мяч на Буяльского, который эффектным ударом перебросил голкипера!
ГОЛ! 1:0. Виталий Буяльский, 19 мин.
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Источник — Sport.ua
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