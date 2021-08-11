Роман ЯРЕМЧУК: «Об интересе Бенфики узнал от Шевченко»

Форвард сборной Украины Роман Яремчук прокомментировал свой триумфальный дебют за «Бенфику» в матче квалификации Лиги чемпионов против московского «Спартака»:
— Какие эмоции от такого удачного дебюта за «Бенфику»?
— Честно, я думал только о дебюте, концентрировался на игре. И сейчас я просто счастлив, что сыграл за «Бенфику».
— Как проходил твой переезд в Португалию? Интерес возник после Евро?
— Нет, клуб давно следил за мной. А я узнал об интересе «Бенфики» от Андрея Шевченко. У меня были разные варианты продолжения карьеры, но я выбрал именно «Бенфику».
— Почему именно «Бенфика»?
— Мне нравится тот футбол, в который играет команда, нравится их философия. Считаю, что мне тут будет максимально комфортно.
Источник — Спорт-Экспресс
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