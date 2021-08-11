Президент ПСЖ: «Мы уважаем финансовый фейр-плей»

Нассер Аль-Хелаифи – об усилении команды нынешним летом

  • 11.08.2021 20:03
  • 995 просмотров
  • 4 комментария
Президент ПСЖ: «Мы уважаем финансовый фейр-плей»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Нассер Аль-Хелаифи

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи прокомментировал рассуждения о том, что грандиозное усиление команды нынешним летом произошло с нарушением правил финансового фейр-плей:

«Это не так, мы уважаем финансовый фэйр-плей. Если разобраться, то мы подписали четырех из лучших доступных футболистов бесплатно. Мы прекрасно поработали в это трансферное окно и всегда уважали правила.

Никакого отношения к Суперлиге все это не имеет. Так говорят завистники.

У нас отличные отношения с УЕФА, мы всегда были честны перед этой организацией. И мы сосредоточены лишь на своем проекте – не нарушающем никаких законов».

Напомним, нынешним летом ПСЖ усилился Лионелем Месси, Серхио Рамосом, Джанлуиджи Доннаруммой, Ашрафом Хакими и Джорджиньо Вейналдумом.

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Источник — Get French Football News

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Сергій Леонідович Литвиненко
    online
      Сергій Леонідович Литвиненко, 11.08.2021 20:43
    0
    Уважает, но кладёт на него с прибором
    Ссылка
    Sukiyaki
    online
      Sukiyaki, 11.08.2021 20:28
    +1
    прикол будет, если пролетят мимо ЛЧ.
    а вполне вероятно
    Ссылка
    Иван Иванов
      Иван Иванов, 11.08.2021 20:27
    -1
    Президент ПСЖ: «Мы уважаем финансовый фейр-плей», но соблюдать его мы конечно не будем
    Ссылка
    rus
    online
      rus, 11.08.2021 20:24
    0
    Мы видим!
    Ссылка
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