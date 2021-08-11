Президент ПСЖ: «Мы уважаем финансовый фейр-плей»

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи прокомментировал рассуждения о том, что грандиозное усиление команды нынешним летом произошло с нарушением правил финансового фейр-плей:

«Это не так, мы уважаем финансовый фэйр-плей. Если разобраться, то мы подписали четырех из лучших доступных футболистов бесплатно. Мы прекрасно поработали в это трансферное окно и всегда уважали правила.

Никакого отношения к Суперлиге все это не имеет. Так говорят завистники.

У нас отличные отношения с УЕФА, мы всегда были честны перед этой организацией. И мы сосредоточены лишь на своем проекте – не нарушающем никаких законов».

Напомним, нынешним летом ПСЖ усилился Лионелем Месси, Серхио Рамосом, Джанлуиджи Доннаруммой, Ашрафом Хакими и Джорджиньо Вейналдумом.