Президент ПСЖ: «Мы уважаем финансовый фейр-плей»

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи прокомментировал рассуждения о том, что грандиозное усиление команды нынешним летом произошло с нарушением правил финансового фейр-плей:
«Это не так, мы уважаем финансовый фэйр-плей. Если разобраться, то мы подписали четырех из лучших доступных футболистов бесплатно. Мы прекрасно поработали в это трансферное окно и всегда уважали правила.
Никакого отношения к Суперлиге все это не имеет. Так говорят завистники.
У нас отличные отношения с УЕФА, мы всегда были честны перед этой организацией. И мы сосредоточены лишь на своем проекте – не нарушающем никаких законов».
Напомним, нынешним летом ПСЖ усилился Лионелем Месси, Серхио Рамосом, Джанлуиджи Доннаруммой, Ашрафом Хакими и Джорджиньо Вейналдумом.
Источник — Get French Football News
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