Надаль снялся с Мастерсов в Торонто и Цинциннати

Рафаэль Надаль принял решение сняться с Мастерсов в Торонто (проходит на текущей неделе) и Цинциннати (пройдет на следующей неделе). Место Надаля в основной сетке в Торонто займет лаки-лузер Фелисиано Лопес.

Такое решение легендарного испанца связано с травмой стопы, от которой он не успел полностью восстановиться. Ранее из-за этой травмы Надаль пропустил Уимблдон и Олимпиаду-2020 в Токио.

После травмы Надаль вернулся в игру на турнире в Вашингтоне на прошлой неделе. Но сейчас ситуация со стопой снова ухудшилась.

Снятие Надаля с Мастерсов в Торонто и Цинциннати значит, что впервые с 2002 года на этих турнирах не сыграет ни один из представителей «большой троицы» - ни Надаль, ни Роджер Федерер, ни Новак Джокович.

Напомним, заключительный в сезоне турнир Большого шлема, US Open-2021, начнется 30 августа.