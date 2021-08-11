Президент Реала: «Не имел никакого влияния на уход Месси»

Президент «Реала» Флорентино Перес опроверг слухи о том, что он повлиял на уход Лионеля Месси из «Барселоны» в ПСЖ.

Ранее экс-игрок сборной Испании Хуанме Лопес допустил, что Перес поспособствовал уходу Месси в ПСЖ, поскольку это бы увеличило вероятность перехода Килиана Мбаппе в «Реал».

Однако сам «Перес» выступил с официальным заявлением на сайте «Реала», в котором заявил, что не имел никакого влияния на уход Месси:

«Невозможно, чтобы я имел какое-либо влияние ни на уход Месси, ни на какое-либо другое решение ФК «Барселона». Итак, я надеюсь, что Хуанме Лопес исправит как можно скорее эти не соответствующие правде утверждения», - гласит заявление Переса.