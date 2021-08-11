Олег ШЕЛАЕВ: «Перед Монако нужно срочно делать выводы»

Бывший игрок сборной Украины Олег Шелаев поделился впечатлениями от победы «Шахтера» над «Генком» в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов:

«Фаворитом в этой паре считался «Шахтер» и довольно уверенно доказал свое превосходство. «Горняки» действовали в своем стиле, и чувствовалось, что в любой момент могут прибавить.

Как я отношусь к тому, что в стартовом составе «Шахтера» было сразу девять легионеров? Если учитывать интересы национальной сборной Украины, то, конечно, негативно, но с другой стороны нашим землякам нужно прибавить, иначе им сложно будет пробиться в основу.

Что не понравилось? Снова «горняки» были не безгрешны в центре обороны. Это уже становится системным. В последнем календарном поединке чемпионата УПЛ «Александрия» уже воспользовалась «дырами» в защите дончан и победила.

Хорошо, что «Генк» не преуспел в реализации голевых моментов, но на очереди у подопечных Роберто Де Дзерби на международной арене – «Монако», где есть кому забивать. Нужно срочно делать выводы».