Томас ТУХЕЛЬ: «Лигу Европы скоро переименуют в трофей Эмери»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель поделился ожиданиями от матча за Суперкубок УЕФА против «Вильярреала», который состоится сегодня, 11 августа:
«Разве можно начать новый сезон лучше, чем очередным еврофиналом? Отношусь к Эмери и «Вильярреалу» с огромным уважением.
Скоро трофей Лиги Европы переименуют в трофей Эмери. Он невероятен. Уверен, соперник подойдет к матчу с ощущением, что ему нечего терять. Мы же сделаем все, чтобы завоевать кубок».
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Источник — УЕФА
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