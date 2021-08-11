Томас ТУХЕЛЬ: «Лигу Европы скоро переименуют в трофей Эмери»

Наставник «Челси» - о матче за Суперкубок УЕФА

  • 11.08.2021 18:25
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Томас ТУХЕЛЬ: «Лигу Европы скоро переименуют в трофей Эмери»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Тухель

Главный тренер «Челси» Томас Тухель поделился ожиданиями от матча за Суперкубок УЕФА против «Вильярреала», который состоится сегодня, 11 августа:

«Разве можно начать новый сезон лучше, чем очередным еврофиналом? Отношусь к Эмери и «Вильярреалу» с огромным уважением.

Скоро трофей Лиги Европы переименуют в трофей Эмери. Он невероятен. Уверен, соперник подойдет к матчу с ощущением, что ему нечего терять. Мы же сделаем все, чтобы завоевать кубок».

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Источник — УЕФА

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