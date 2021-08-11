Томас ТУХЕЛЬ: «Лигу Европы скоро переименуют в трофей Эмери»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель поделился ожиданиями от матча за Суперкубок УЕФА против «Вильярреала», который состоится сегодня, 11 августа:

«Разве можно начать новый сезон лучше, чем очередным еврофиналом? Отношусь к Эмери и «Вильярреалу» с огромным уважением.

Скоро трофей Лиги Европы переименуют в трофей Эмери. Он невероятен. Уверен, соперник подойдет к матчу с ощущением, что ему нечего терять. Мы же сделаем все, чтобы завоевать кубок».