Байер согласовал покупку Инкапье, на которого претендовал Шахтер

Талантливый эквадорец вскоре переберется в чемпионат Германии

  • 11.08.2021 18:14
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Байер согласовал покупку Инкапье, на которого претендовал Шахтер
© Getty Images/Global Images Ukraine. Пьеро Инкапье (слева)

Центральный защитник аргентинского «Тальереса» Пьеро Инкапье, который также способен сыграть на левом фланге обороны, близок к тому, чтобы покинуть свой нынешний клуб и переехать в Европу.

Переговоры по трансферу Инкапье с «Тальересом» завершает леверкузенский «Байер», который готов заплатить за бека 7,8 миллионов евро плюс бонусы.

Ожидается, что Инкапье подпишет с «фармацевтами» контракт на четыре года, или же договор на четыре года с опцией продления еще на один сезон.

Также интерес к Инкапье проявляли «Шахтер» и «Наполи», которые еще могут предпринять финальные попытки заполучит талантливого эквадорца.

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Источник — Calciomercato.it

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