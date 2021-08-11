Байер согласовал покупку Инкапье, на которого претендовал Шахтер

Центральный защитник аргентинского «Тальереса» Пьеро Инкапье, который также способен сыграть на левом фланге обороны, близок к тому, чтобы покинуть свой нынешний клуб и переехать в Европу.

Переговоры по трансферу Инкапье с «Тальересом» завершает леверкузенский «Байер», который готов заплатить за бека 7,8 миллионов евро плюс бонусы.

Ожидается, что Инкапье подпишет с «фармацевтами» контракт на четыре года, или же договор на четыре года с опцией продления еще на один сезон.

Также интерес к Инкапье проявляли «Шахтер» и «Наполи», которые еще могут предпринять финальные попытки заполучит талантливого эквадорца.