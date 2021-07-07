Шахтер нацелился на 19-летнего защитника сборной Эквадора

Донецкий «Шахтер» вскоре может подписать еще одного новичка.

Как сообщает инсайдер Николо Скира, украинский клуб интересуется 19-летним защитником сборной Эквадора и аргентинского клуба «Тальерес» Пьеро Инкапье.

В нынешнем чемпионате Аргентины Инкапье сыграл 13 матчей. Его контракт с клубом истекает в декабре 2025 года.

Инкапье сыграл 5 матчей за Эквадор на Кубке Америки.

Напомним, что этим летом «Шахтер» купил защитника «Сассуоло» Марлона, форварда «Аякса» Лассина Траоре и хавбека «Бенфики» Педриньо.

Ранее донецкий клуб продал защитника Давида Хочолаву в «Копенгаген».