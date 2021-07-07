Шахтер нацелился на 19-летнего защитника сборной Эквадора

Донецкий клуб может совершить еще один трансфер

  • 07.07.2021 08:48
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  • 1 комментарий
Шахтер нацелился на 19-летнего защитника сборной Эквадора
© Getty Images/Global Images Ukraine

Донецкий «Шахтер» вскоре может подписать еще одного новичка.

Как сообщает инсайдер Николо Скира, украинский клуб интересуется 19-летним защитником сборной Эквадора и аргентинского клуба «Тальерес» Пьеро Инкапье.

В нынешнем чемпионате Аргентины Инкапье сыграл 13 матчей. Его контракт с клубом истекает в декабре 2025 года. 

Инкапье сыграл 5 матчей за Эквадор на Кубке Америки.

Напомним, что этим летом «Шахтер» купил защитника «Сассуоло» Марлона, форварда «Аякса» Лассина Траоре и хавбека «Бенфики» Педриньо.

Ранее донецкий клуб продал защитника Давида Хочолаву в «Копенгаген».

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Источник — твиттер Николо Скиры

(2 голоса)

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Комментарии
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 07.07.2021 08:57
    0
    Держись лимит, держись.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 07.07.2021 08:57
    0
    Держись лимит, держись.
    Ссылка
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