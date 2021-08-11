Стелла ЗАХАРОВА: «Верняева не поддерживал никто»

Известная украинская гимнастка Стелла Захарова, которая выигрывала олимпийское золото в командном многоборье на Играх в Москве-1980, поделилась со Sport.ua своими впечатлениями от выступлений украинских гимнастов на Олимпиаде в Токио, откуда те впервые за время независимости вернулись без медалей.

- Отбираясь в сборную СССР, я выдерживала бешеную конкуренцию, - берет слово Стелла Георгиевна. - Среди моих конкуренток, по нынешним меркам, были представительницы 15 стран. Попасть в число шести участниц Олимпиады от СССР в спортивной гимнастике было невероятно сложно. Поэтому звание 12-кратной чемпионки СССР для меня, пожалуй, не менее ценное, чем золото Москвы. Я прошла ад. Поэтому выступая на чемпионате мира или Олимпиаде чувствовала себя спокойнее, чем во время внутренних соревнований. Это при условии, что кроме чисто спортивной конкуренции, существовали и конъюнктурные тонкости, которые спортсменки и тренеры тоже должны были учитывать. Нужно быть или на три головы выше соперниц, или иметь связи. Я была именно сильной. И психологически устойчивой. Пройдя такое горнило дома, я уже не боялась конкурировать с соперницами из ГДР или румынкой Надей Команечи.

Нынешним спортсменам с этой точки зрения сложнее. Было видно, что волнение сыграло злую шутку со многими из них. Не только с гимнастами. Кроме того, нельзя оставлять без внимания другой факт. Сужу по себе. На Олимпийских играх я имела все шансы выиграть медаль за выполнение опорного прыжка. Но не смогла. И одной из причин было то, что мой личный тренер Владимир Кукса был не рядом, а сидел на трибуне. Владимир Иванович пытался ко мне докричаться, я пыталась прислушиваться. Он мне жестикулировал, я словно и понимала, но этого было недостаточно. Совсем другое дело, когда тренер рядом и подсказывает тебе, что надо делать, в нужную минуту. И вот сейчас наши спортсмены жалуются, что их тренеров не взяли. Как такое возможно?

Хуже всего, что эти люди, которые летели на Олимпийские игры в статусе официальных лиц туристами, не берут на себя ответственности за то, что Украина не добрала в Токио медалей. Люди заслужили место в олимпийской команде тяжелым трудом, но из-за какого чиновника, который поехал отдохнуть, не смогли раскрыть свой потенциал. Если хотите поболеть — возьмите за свой счет билет, полетите и болейте. Но не занимайте за счет налогоплательщиков места людей, которые могли бы быть полезными для спортсменов.

- В украинской команде по спортивной гимнастике все же проблема была не в тренерах, а скорее в отсутствии лидера — отстраненного за нарушение антидопингового законодательства Олега Верняева.

- За Олега надо было бороться еще два года назад. Но кто этим занимался? Верняев пытался доказать, что не виноват, самостоятельно. И не смог этого сделать. А сейчас, конечно, нет медали. Хотя перспективные дети есть — Илья Ковтун, который неплохо проявил себя уже на этой Олимпиаде, Назар Чепурной. Впрочем, если о них заботиться так же, как заботились о гимнастах в предыдущем цикле, то мы можем ничего не взять и на следующей Олимпиаде. Ведь не зря около 20-ти украинских спортсменов выступали на Играх в Токио под флагами других стран. И 11 из них стали медалистами. Разве они от хорошей жизни от нас уехали? Если в течение следующих трех лет ничего не изменится, то в Париже мы снова увидим украинцев, которые приносят награды другим странам.

Надо менять все, начиная с инфраструктуры. Далеко ходить не надо. Мы стоим рядом с Дворцом спорта, сооружением, построенным в 1959 году. Сейчас она не соответствует никаким техническим параметрам. И восстанавливать Дворца никто не собирается. Зато слышим отовсюду, что в Украине будет построено 19 ледовых стадионов. Кому этот лоходром нужен? Сделайте хотя бы один современный комплекс в столице, где можно было бы проводить чемпионаты мира и Европы по различным видам спорта. Но мы же не можем!