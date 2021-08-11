Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Очень переживал после поражения от Александрии»

Тренер оценил матч Лиги чемпионов

  • 11.08.2021 17:52
  • 726 просмотров
  • 1 комментарий
Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Очень переживал после поражения от Александрии»
© shakhtar.com

Наставник «Шахтера» Роберто Де Дзерби оценил выход в раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов и следующего соперника.

«Очень переживал после поражения от «Александрии», но сейчас мы выдали хороший матч, я очень рад. Мы еще не топ-команда, но станем таковой. Это случится, когда мы будем много создавать и много забивать. И ради выхода на новый уровень нужно быть недовольным любым результатом. Уже нужно забывать про победу над «Гентом».

«Пока не думали о «Монако», потому что далее у нас «Металлист-1925», - сказал Де Дзерби.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    ILUZIONIST
    online
      ILUZIONIST, 11.08.2021 17:59
    +1
    Работай, Робби
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