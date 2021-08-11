Нико КОВАЧ: «Шахтер – самый сложный соперник для Монако. Они фавориты»

Главный тренер «Монако» Нико Ковач прокомментировал следующего соперника своей команды по квалификации Лиги чемпионов, которым станет вице-чемпион Украины донецкий «Шахтер».

«Сначала нужно подготовиться к «Лорьяну», а уже затем думать о «Шахтере». В прошлом сезоне мы увидели, какая это была классная команда, ведь они дважды обыграли «Реал» Мадрид. У «Шахтера» много бразильских футболистов, новый итальянский тренер Роберто Де Дзерби. Это самый сложный соперник, с которым нам приходилось встречаться в квалификации. «Шахтер» - грозный соперник, привыкший к играм Лиги чемпионов. Они фавориты, но мы верим в свои силы и свои качества. В прошлом сезоне мы много работали, чтобы попасть в Лигу чемпионов. Мы будем счастливы сыграть в этом матче, но как тренер я в первую очередь сейчас думаю о «Лорьяне», - сказал Ковач.

Напомним, накануне «Монако» по сумме двух матчей прошел чешскую «Спарту» (2:0, 3:1), в то время как «Шахтер» одолел бельгийский «Генк» (2:1, 2:1).