Нико КОВАЧ: «Шахтер – самый сложный соперник для Монако. Они фавориты»

«Горняки» видятся для наставника «монегасков» крайне непростым оппонентом

  • 11.08.2021 09:05
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  • 2 комментария
Нико КОВАЧ: «Шахтер – самый сложный соперник для Монако. Они фавориты»
© ФК Монако. Нико Ковач

Главный тренер «Монако» Нико Ковач прокомментировал следующего соперника своей команды по квалификации Лиги чемпионов, которым станет вице-чемпион Украины донецкий «Шахтер».

«Сначала нужно подготовиться к «Лорьяну», а уже затем думать о «Шахтере». В прошлом сезоне мы увидели, какая это была классная команда, ведь они дважды обыграли «Реал» Мадрид. У «Шахтера» много бразильских футболистов, новый итальянский тренер Роберто Де Дзерби. Это самый сложный соперник, с которым нам приходилось встречаться в квалификации. «Шахтер» - грозный соперник, привыкший к играм Лиги чемпионов. Они фавориты, но мы верим в свои силы и свои качества. В прошлом сезоне мы много работали, чтобы попасть в Лигу чемпионов. Мы будем счастливы сыграть в этом матче, но как тренер я в первую очередь сейчас думаю о «Лорьяне», - сказал Ковач.

Напомним, накануне «Монако» по сумме двух матчей прошел чешскую «Спарту» (2:0, 3:1), в то время как «Шахтер» одолел бельгийский «Генк» (2:1, 2:1).

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Источник — ФК Монако

(14 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Дмитрий Рыженко
      Дмитрий Рыженко, 11.08.2021 10:01
    0
    New Zealander, 11.08.2021 09:56
    И не поспоришь с Нико Ковачем. Как никак а опыта в ЛЧ у Шахтёра намного больше. Монако уже лет 10 не играл там. Монако будет не просто. Но в футболе всякое бывает, - один рикошет или глупый пеналь и все...
    Ну не знаю, Шахтер по последним играм оставил неоднозначное впечатление.
    Совершенно не надежная оборона. Поэтому опыт в прошлом это хорошо. Но он не играет.
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    New Zealander
    online
      New Zealander, 11.08.2021 09:56
    +1
    И не поспоришь с Нико Ковачем. Как никак а опыта в ЛЧ у Шахтёра намного больше. Монако уже лет 10 не играл там. Монако будет не просто. Но в футболе всякое бывает, - один рикошет или глупый пеналь и все...
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