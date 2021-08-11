«Это безумие». Месси оценил возможность играть вместе с Мбаппе и Неймаром

У парижан будет невероятная атака

  • 11.08.2021 17:28
  • 604 просмотра
  • 1 комментарий
«Это безумие». Месси оценил возможность играть вместе с Мбаппе и Неймаром
© Skysports.com

Форвард Лионель Месси, подписавший контракт с ПСЖ, рад, что ему выпадет возможность выйти на поле вместе с Неймаром и Килианом Мбаппе.

«Это безумие. Иметь возможность играть вместе с Мбаппе и Неймаром...Теперь мне хочется поскорее начать тренировки и вернуться на поле. Думаю, я буду получать удовольствие от такого невероятного опыта. Правда, я не знаю, когда смогу играть».

«Возможно, мне все-таки нужна предсезонная подготовка через тренировки, потому что до подписания контракта с ПСЖ я был в отпуске».

«Для меня сейчас все будет новое - команда, чемпионат, соперники», - сказал Месси.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sky Sports

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Shchebet
    online
      Shchebet, 11.08.2021 17:34
    0
    Убойное трио может выстроиться - не хуже чем с Суаресом и Неймаром в Барселоне...
    И по линии атаки, по моему ни один из клубов рядом не стоит.... Да и воротник пришел что нужно....
    Интересно будет посмотреть, что из этого получиться....
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности