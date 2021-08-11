«Это безумие». Месси оценил возможность играть вместе с Мбаппе и Неймаром

Форвард Лионель Месси, подписавший контракт с ПСЖ, рад, что ему выпадет возможность выйти на поле вместе с Неймаром и Килианом Мбаппе.

«Это безумие. Иметь возможность играть вместе с Мбаппе и Неймаром...Теперь мне хочется поскорее начать тренировки и вернуться на поле. Думаю, я буду получать удовольствие от такого невероятного опыта. Правда, я не знаю, когда смогу играть».

«Возможно, мне все-таки нужна предсезонная подготовка через тренировки, потому что до подписания контракта с ПСЖ я был в отпуске».

«Для меня сейчас все будет новое - команда, чемпионат, соперники», - сказал Месси.