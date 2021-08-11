VAR начнет работать на матче Динамо – Минай

А также с четвертого тура УПЛ

  • 11.08.2021 15:25
  • 446 просмотров
  • 7 комментариев
VAR начнет работать на матче Динамо – Минай
© УАФ

Система видеопомощи арбитрам VAR будет помогать судьям чемпионата Украины начиная с матчей 4-го тура.
 
Сообщается, что в первых турах система VAR использовалась в тренировочном режиме из-за обучения новой волны арбитров, которые, согласно требованиям УЕФА, могли только так пользоваться системой на этапе ознакомления.
 
Но уже в перенесенной встрече 1-го тура чемпионата Украины «Динамо» – «Минай» арбитр VAR Юрий Арановський сможет помогать арбитру Юрию Иванову рассудит киевлян и закарпатцев.
 
Матч «Динамо» – «Минай» состоится 11 августа, начало в 19:30 по Киеву.

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Источник — Футбол 1/2/3

(1 голос)

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Комментарии
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    Bulba_sumkin
      Bulba_sumkin, 11.08.2021 16:05
    -1
    Это наверно чтоб такие пенальти как в матче с Зарей не ставили 2 матча - 2 пенальти)
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    romario1501
      romario1501, 11.08.2021 15:49
    +2
    Face Control, 11.08.2021 15:32
    А смысл, развпятьлетние разве это заслужили?
    По твоїй тупій логіці , якщо Динамо стає чемпіоном раз в п'ять років , то враховуючи те , що Динамо було чемпіоном України 16 разів , шахтьор десь приблизно 66 -кратний чемпіон і можуть на емблему бити якогось чєртілу ))
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    aleks19826
    online
      aleks19826, 11.08.2021 15:45
    0
    Вася, пакуй валізи. Із варом там твої костоломи 5 пеналєй мінімум привезуть
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    olex.mykhailov
      olex.mykhailov, 11.08.2021 15:43
    +1
    Ох і НАВАРВАРЯТь
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    Face Control
      Face Control, 11.08.2021 15:32
    -6
    А смысл, развпятьлетние разве это заслужили?
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    mist76
      mist76, 11.08.2021 15:31
    +4
    Почему то я не удивлён
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    Sauron
    online
      Sauron, 11.08.2021 15:27
    +3
    Динамо - Минай - гра 1-го туру, тож при чому тут ВАР?
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