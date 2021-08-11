VAR начнет работать на матче Динамо – Минай

Система видеопомощи арбитрам VAR будет помогать судьям чемпионата Украины начиная с матчей 4-го тура.



Сообщается, что в первых турах система VAR использовалась в тренировочном режиме из-за обучения новой волны арбитров, которые, согласно требованиям УЕФА, могли только так пользоваться системой на этапе ознакомления.



Но уже в перенесенной встрече 1-го тура чемпионата Украины «Динамо» – «Минай» арбитр VAR Юрий Арановський сможет помогать арбитру Юрию Иванову рассудит киевлян и закарпатцев.



Матч «Динамо» – «Минай» состоится 11 августа, начало в 19:30 по Киеву.