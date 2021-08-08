Известна бригада арбитров, которая рассудит матч Динамо – Минай

Арбитр встречи – Юрий Иванов

  • 08.08.2021 14:35
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  • 1 комментарий
Известна бригада арбитров, которая рассудит матч Динамо – Минай
© УАФ. Юрий Иванов

Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на перенесенный матч 1-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Динамо» - «Минай».

1-й тур

Среда, 11 августа

19.30. «Динамо» - «Минай». Киев. НСК «Олимпийский». Арбитр - Юрий Иванов, арбитр VAR - Юрий Арановський

Перенос матча был связан с тем, что «Олимпик», с которым «Динамо» должно было начинать чемпионат, снялся с УПЛ, и ему пришлось в срочном порядке искать замену.

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    NM16071
    online
      NM16071, 08.08.2021 14:50
    0
    Подумав, що знову баба.
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