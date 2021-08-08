Известна бригада арбитров, которая рассудит матч Динамо – Минай

Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на перенесенный матч 1-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Динамо» - «Минай».

1-й тур

Среда, 11 августа

19.30. «Динамо» - «Минай». Киев. НСК «Олимпийский». Арбитр - Юрий Иванов, арбитр VAR - Юрий Арановський

Перенос матча был связан с тем, что «Олимпик», с которым «Динамо» должно было начинать чемпионат, снялся с УПЛ, и ему пришлось в срочном порядке искать замену.