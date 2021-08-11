Мирон МАРКЕВИЧ: «Тренировать? Да, надо еще где-то поработать»

Мирон Маркевич, который после пяти лет работы покидает УАФ, не против вернуться к тренерской работе.
– Пока что не знаю. Пока я в творческом отпуске. Посмотрим.
– Но потренировать вам еще бы хотелось?
– Да, еще надо где-то поработать. Но надо понимать, где и что. Влезть в неприятности всегда успеем.
– Может, «Металлист»?
– Зачем? Там тренер хорошо работает. Команда выигрывает почти все матчи.
– С таким составом как для Первой лиги – не удивительно. Может, когда команда выйдет в УПЛ?
– Пока не думал об этом. Будет так, значит, хорошо. Лучше, чтобы было. Посмотрим, как оно будет.
Источник — Трибуна
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