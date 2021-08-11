Мирон МАРКЕВИЧ: «Тренировать? Да, надо еще где-то поработать»

Специалист пока не собирается на пенсию

  • 11.08.2021 15:11
  • 1933 просмотра
  • 6 комментариев
Мирон МАРКЕВИЧ: «Тренировать? Да, надо еще где-то поработать»
© uaf.ua

Мирон Маркевич, который после пяти лет работы покидает УАФ, не против вернуться к тренерской работе.

– Пока что не знаю. Пока я в творческом отпуске. Посмотрим.

– Но потренировать вам еще бы хотелось?

– Да, еще надо где-то поработать. Но надо понимать, где и что. Влезть в неприятности всегда успеем.

– Может, «Металлист»?

– Зачем? Там тренер хорошо работает. Команда выигрывает почти все матчи.

– С таким составом как для Первой лиги – не удивительно. Может, когда команда выйдет в УПЛ?

– Пока не думал об этом. Будет так, значит, хорошо. Лучше, чтобы было. Посмотрим, как оно будет.

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Источник — Трибуна

(11 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Kivals_grozny
    online
      Kivals_grozny, 11.08.2021 15:45
    -1
    Как много здесь отписывающихся знатоков, достигнувших ВАХ каких больших высот на тренерской ниве (сидя на диване), ну и доброжелателей - тоже
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    SuperleagueUkraine
      SuperleagueUkraine, 11.08.2021 15:44
    -1
    Хорошо если Кучер потянет УПЛ и еврокубки, но если нет, то полюбому Маркевича надо приглашать.
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    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 11.08.2021 15:36
    0
    Да не об этом надо думать сейчас, внука уже сейчас надо начинать готовить к тяжкому тренерскому труду, сына вот пристроил удачно, и надо не останавливаться на достигнутом, нельзя прерывать тренерскую династию...
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    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 11.08.2021 15:31
    -2
    Богданич, ще сезон потерпи... Ярик он тягне своє дітище всіма способами у вишку.
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    yurchik553
    online
      yurchik553, 11.08.2021 15:29
    -3
    Кому ти треба пердун старий, йди внуків няньчити, а тренерів і без тебе вистачає
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    dd dent
    online
      dd dent, 11.08.2021 15:24
    0
    Коню понятно будет скоро он в Металлисте как последний пазл, 1 но мб не тренером, а др должность
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