Мирон МАРКЕВИЧ: «Тренировать? Да, надо еще где-то поработать»

Мирон Маркевич, который после пяти лет работы покидает УАФ, не против вернуться к тренерской работе.

– Пока что не знаю. Пока я в творческом отпуске. Посмотрим.

– Но потренировать вам еще бы хотелось?

– Да, еще надо где-то поработать. Но надо понимать, где и что. Влезть в неприятности всегда успеем.

– Может, «Металлист»?

– Зачем? Там тренер хорошо работает. Команда выигрывает почти все матчи.

– С таким составом как для Первой лиги – не удивительно. Может, когда команда выйдет в УПЛ?

– Пока не думал об этом. Будет так, значит, хорошо. Лучше, чтобы было. Посмотрим, как оно будет.