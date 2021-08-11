ВИДЕО. Первые слова Месси после перехода в ПСЖ

Лионель Месси подписал контракт с французским футбольным клубом «Пари Сен-Жермен». Футболист согласился на двухлетний контракт.
Контракт предусматривает продление действия соглашения еще на один год.
Вашему вниманию запись пресс-конференции Лионеля Месси после перехода в ПСЖ.
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Источник — Sport.ua
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