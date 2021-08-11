ВИДЕО. Первые слова Месси после перехода в ПСЖ

Лионель рад новому вызову в карьере

  • 11.08.2021 15:02
  • 1912 просмотров
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Первые слова Месси после перехода в ПСЖ
© ФК ПСЖ. Лионель Месси

Лионель Месси подписал контракт с французским футбольным клубом «Пари Сен-Жермен». Футболист согласился на двухлетний контракт.
 
Контракт предусматривает продление действия соглашения еще на один год.

Вашему вниманию запись пресс-конференции Лионеля Месси после перехода в ПСЖ.

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Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
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    euro2012_za_2012euro
      euro2012_za_2012euro, 11.08.2021 15:11
    -3
    Я понял почему Месси взял #30!!!
    А #30 взял потому, что продался за 30 сребренников...
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