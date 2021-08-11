Тренер Бенфики не уверен, что Яремчук уже готов играть в старте

Нужно время, чтобы набрать кондиции

  • 11.08.2021 14:27
  • 594 просмотра
  • 1 комментарий
Тренер Бенфики не уверен, что Яремчук уже готов играть в старте
© twitter.com/SLBenfica

Форвард Роман Яремчук в дебютном матче за «Бенфику» помог забить гол в ворота «Спартака», однако тренер Жорже Жезуш пока не гарантирует украинцу место в основе.

«Для Яремчука сезон еще даже толком не начался. Я не думаю, что он прямо сейчас находится в тех физических кондициях, чтобы отыграть весь матч. Не говоря уже о понимании того, как действует команда».

«Посмотрим, кто выйдет в основе на матч чемпионата. Шансы есть у всех, я буду оценивать по тренировкам в ближайшие дни», - сказал Жезуш.

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Источник — ФК Бенфика

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Віталій Ткачук
      Віталій Ткачук, 11.08.2021 14:34
    0
    В старті зараз грати може й не готовий, але він там точно не пропаде.
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