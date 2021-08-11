Тренер Бенфики не уверен, что Яремчук уже готов играть в старте

Форвард Роман Яремчук в дебютном матче за «Бенфику» помог забить гол в ворота «Спартака», однако тренер Жорже Жезуш пока не гарантирует украинцу место в основе.

«Для Яремчука сезон еще даже толком не начался. Я не думаю, что он прямо сейчас находится в тех физических кондициях, чтобы отыграть весь матч. Не говоря уже о понимании того, как действует команда».

«Посмотрим, кто выйдет в основе на матч чемпионата. Шансы есть у всех, я буду оценивать по тренировкам в ближайшие дни», - сказал Жезуш.