ФОТО. Известно, в какой форме Динамо сыграет против Миная

В среду, 11 августа, киевское «Динамо» проведет перенесенный матч 1-го тура УПЛ сезона 2021/22 против закарпатского «Миная».



Утром в день игры на НСК «Олимпийский» было проведено традиционное совещание с участием лиц, задействованных в организации поединка.



Среди других вопросов было утверждено, в формах каких цветов сыграют команды. «Динамо» выйдет на игру в домашнем комплекте бело-голубого цвета (голкипер - в серой экипировке). «Миная» использует темно-синюю форму (вратарь будет играть в зеленом комплекте).

Динамо - Минай. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины