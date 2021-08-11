ФОТО. Известно, в какой форме Динамо сыграет против Миная

Киевляне выйдут в домашнем комплекте бело-голубого цвета

  • 11.08.2021 14:01
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ФОТО. Известно, в какой форме Динамо сыграет против Миная
© ФК Динамо Киев

В среду, 11 августа, киевское «Динамо» проведет перенесенный матч 1-го тура УПЛ сезона 2021/22 против закарпатского «Миная».
 
Утром в день игры на НСК «Олимпийский» было проведено традиционное совещание с участием лиц, задействованных в организации поединка.
 
Среди других вопросов было утверждено, в формах каких цветов сыграют команды. «Динамо» выйдет на игру в домашнем комплекте бело-голубого цвета (голкипер - в серой экипировке). «Миная» использует темно-синюю форму (вратарь будет играть в зеленом комплекте).

Динамо - Минай. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

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Источник — ФК Динамо Киев

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