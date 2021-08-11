Лионель МЕССИ: «ПСЖ – лучшее место, чтобы снова выиграть Лигу чемпионов»

Новичок французского клуба – о своей мотивации

  • 11.08.2021 13:54
  • 943 просмотра
  • 1 комментарий
Лионель МЕССИ: «ПСЖ – лучшее место, чтобы снова выиграть Лигу чемпионов»
© ФК Барселона. Лионель Месси

Аргентинский нападающий Лионель Месси объяснил свое решение подписать контракт с ПСЖ.
 
«Я очень счастлив. Все знают, как я уходил из «Барселоны». Но после перехода в ПСЖ я чувствую себя счастливым.
 
Эта команда готова. Клуб пополнили несколько новичков, но они уже сблизились. Я пришел, чтобы помочь. Моя мечта – вновь выиграть Лигу чемпионов. И я считаю, что ПСЖ – лучшее место для этого», – сказал Месси.
 
Отметим, что Месси заключил с французами контракт по системе 2+1.

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Источник — Goal.com

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    sokolyk
    online
      sokolyk, 11.08.2021 14:11
    0
    Якщо Мессі не йде до Кубка, то Кубок іде до Мессі.
    Відтепер Реал уже точно не "Галактікос"
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