Лионель МЕССИ: «ПСЖ – лучшее место, чтобы снова выиграть Лигу чемпионов»

Аргентинский нападающий Лионель Месси объяснил свое решение подписать контракт с ПСЖ.
«Я очень счастлив. Все знают, как я уходил из «Барселоны». Но после перехода в ПСЖ я чувствую себя счастливым.
Эта команда готова. Клуб пополнили несколько новичков, но они уже сблизились. Я пришел, чтобы помочь. Моя мечта – вновь выиграть Лигу чемпионов. И я считаю, что ПСЖ – лучшее место для этого», – сказал Месси.
Отметим, что Месси заключил с французами контракт по системе 2+1.
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Источник — Goal.com
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