ОФИЦИАЛЬНО: Шахтер примет Монако в Харькове

Официальный сайт УЕФА подтверждает ранее озвученную информацию о том, что «Шахтер» проведет домашний матч раунда плей-офф Лиги чемпионов против «Монако» в Харькове.



Игра должна состояться 25 августа (22.00 по Киеву), но НСК Олимпийский, где команда проводит домашние матчи, будет занят концертом в честь Дня независимости Украины.



Отметим, что «Монако» примет «Шахтер» 17 августа на стадионе Луи II (22.00 по Киеву).