ОФИЦИАЛЬНО: Шахтер примет Монако в Харькове

Официальный сайт УЕФА подтверждает ранее озвученную информацию о том, что «Шахтер» проведет домашний матч раунда плей-офф Лиги чемпионов против «Монако» в Харькове.
Игра должна состояться 25 августа (22.00 по Киеву), но НСК Олимпийский, где команда проводит домашние матчи, будет занят концертом в честь Дня независимости Украины.
Отметим, что «Монако» примет «Шахтер» 17 августа на стадионе Луи II (22.00 по Киеву).
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Источник — УЕФА
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Я не против Луи II, но раз Франция, так Франция. Например, Гренобль или Страсбург. Сойдёт и Мец.
Я не против Луи II, но раз Франция, так Франция. Например, Гренобль или Страсбург. Сойдёт и Мец.
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