ОФИЦИАЛЬНО: Шахтер примет Монако в Харькове

Встреча состоится 25 августа

  • 11.08.2021 13:46
  • 1793 просмотра
  • 14 комментариев
ОФИЦИАЛЬНО: Шахтер примет Монако в Харькове
© ОСК Металлист

Официальный сайт УЕФА подтверждает ранее озвученную информацию о том, что «Шахтер» проведет домашний матч раунда плей-офф Лиги чемпионов против «Монако» в Харькове.
 
Игра должна состояться 25 августа (22.00 по Киеву), но НСК Олимпийский, где команда проводит домашние матчи, будет занят концертом в честь Дня независимости Украины.
 
Отметим, что «Монако» примет «Шахтер» 17 августа на стадионе Луи II (22.00 по Киеву).

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Источник — УЕФА

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    potemkin78
    online
      potemkin78, 11.08.2021 14:37
    0
    _-AK228, 11.08.2021 14:34
    так поменяли газон совместными усилиями месяц назад
    4 игры в неделю, так вспахают что мама не горюй, у нас не Милан где газон можно поменять в любое время
    Ссылка
    _-AK228
    online
      _-AK228, 11.08.2021 14:34
    0
    potemkin78, 11.08.2021 14:29
    согласен, но на долго ли хватит газона на Олимпийском и не скажут ли им как и во Львове прощай на почве износа газона ( да знаю что там другая была причина)
    так поменяли газон совместными усилиями месяц назад
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    Сергій Леонідович Литвиненко
    online
      Сергій Леонідович Литвиненко, 11.08.2021 14:32
    -2
    Petrov20, 11.08.2021 14:26
    вы согласны шахтер разорвать от злости придет время и шахтер уйдет вот у вас будет колхозная лига динамо вечный чемпион он один в еврокубках на кого тогда вы будете злость згонять
    Да идите вы лесом со своим Сахтелом. Стройте стадион и играйте как хотите.
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    potemkin78
    online
      potemkin78, 11.08.2021 14:29
    -1
    _-AK228, 11.08.2021 14:23
    а ты думаешь каждый год будет совпадать гос. праздник и игра в квалификации ЛЧ?!
    согласен, но на долго ли хватит газона на Олимпийском и не скажут ли им как и во Львове прощай на почве износа газона ( да знаю что там другая была причина)
    Ссылка
    Petrov20
    online
      Petrov20, 11.08.2021 14:26
    -1
    вы согласны шахтер разорвать от злости придет время и шахтер уйдет вот у вас будет колхозная лига динамо вечный чемпион он один в еврокубках на кого тогда вы будете злость згонять
    Ссылка
    andreypoltava234
      andreypoltava234, 11.08.2021 14:25
    +1
    Сергій Леонідович Литвиненко, 11.08.2021 14:18
    Эти футболисты с террористами фоткаются. Потому, лично мне, дураков не жалко. Они сами себе судьбу бомжей выбрали, как и Ринат, который за инструкциями в Мацкву 12 раз летал в 2014
    він і тепер літає....там його куратори з фсб....."жітєлі дамбаса" навіть не можуть зрозуміти, що їх царем був і є звичайна фсбешна шістка))
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    _-AK228
    online
      _-AK228, 11.08.2021 14:23
    -1
    potemkin78, 11.08.2021 14:09
    а где они будут играть если Метал через два года будет играть в евро?
    а ты думаешь каждый год будет совпадать гос. праздник и игра в квалификации ЛЧ?!
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    Сергій Леонідович Литвиненко
    online
      Сергій Леонідович Литвиненко, 11.08.2021 14:18
    -2
    shoko, 11.08.2021 14:07
    А тебе чего так весело, клоун? Что у нас страну на части разрывают агрессоры и футболисты в своём городе играть не могут? Только полных долбо..в может веселить такая ситуация
    Эти футболисты с террористами фоткаются. Потому, лично мне, дураков не жалко. Они сами себе судьбу бомжей выбрали, как и Ринат, который за инструкциями в Мацкву 12 раз летал в 2014
    Ссылка
    RomanEnakievo
    online
      RomanEnakievo, 11.08.2021 14:18
    0
    Ордловский зоопарк продолжает свое путешествие
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    potemkin78
    online
      potemkin78, 11.08.2021 14:09
    +4
    а где они будут играть если Метал через два года будет играть в евро?
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    shoko
    online
      shoko, 11.08.2021 14:07
    0
    Kapitan Vrungel, 11.08.2021 13:56
    Бомжи-шатуны...
    А тебе чего так весело, клоун? Что у нас страну на части разрывают агрессоры и футболисты в своём городе играть не могут? Только полных долбо..в может веселить такая ситуация
    Ссылка
    Dmitriy Svistak
    online
      Dmitriy Svistak, 11.08.2021 14:01
    0
    буцайт, 11.08.2021 13:56
    А Монако будет у себя в независимом княжестве НКМ играть, или во Франции, чей чемпионат представляют?
    Я не против Луи II, но раз Франция, так Франция. Например, Гренобль или Страсбург. Сойдёт и Мец.
    А тобі яка різниця,по телевізору всеодно одна картинка.
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    буцайт
      буцайт, 11.08.2021 13:56
    -1
    А Монако будет у себя в независимом княжестве НКМ играть, или во Франции, чей чемпионат представляют?
    Я не против Луи II, но раз Франция, так Франция. Например, Гренобль или Страсбург. Сойдёт и Мец.
    Ссылка
    Kapitan Vrungel
    online
      Kapitan Vrungel, 11.08.2021 13:56
    -2
    Бомжи-шатуны...
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