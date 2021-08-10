Если пройдут Генк. Шахтер вернется в Харьков на матч квалификации ЛЧ

По информации Футбол 1, «Шахтер» в случае победы над «Генком» в противостоянии 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов домашний матч стадии плей-офф квалификации проведет в Харькове.

Игра должна состояться 25 августа, а НСК Олимпийский, где команда проводит домашние матчи, будет занят концертом в честь Дня независимости Украины.

Из-за этого домашний поединок плей-офф квалификации было решено перенести в Харьков.

Именно в этом городе «Шахтер» длительное время играл до переезда в Киев.