Если пройдут Генк. Шахтер вернется в Харьков на матч квалификации ЛЧ

По информации Футбол 1, «Шахтер» в случае победы над «Генком» в противостоянии 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов домашний матч стадии плей-офф квалификации проведет в Харькове.
Игра должна состояться 25 августа, а НСК Олимпийский, где команда проводит домашние матчи, будет занят концертом в честь Дня независимости Украины.
Из-за этого домашний поединок плей-офф квалификации было решено перенести в Харьков.
Именно в этом городе «Шахтер» длительное время играл до переезда в Киев.
Источник — Футбол 1/2/3
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