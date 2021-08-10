Если пройдут Генк. Шахтер вернется в Харьков на матч квалификации ЛЧ

На НСК Олимпийский сыграть не удастся

  • 10.08.2021 20:27
  • 2834 просмотра
  • 8 комментариев
Если пройдут Генк. Шахтер вернется в Харьков на матч квалификации ЛЧ
© shakhtar.com

По информации Футбол 1, «Шахтер» в случае победы над «Генком» в противостоянии 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов домашний матч стадии плей-офф квалификации проведет в Харькове.

Игра должна состояться 25 августа, а НСК Олимпийский, где команда проводит домашние матчи, будет занят концертом в честь Дня независимости Украины.

Из-за этого домашний поединок плей-офф квалификации было решено перенести в Харьков.

Именно в этом городе «Шахтер» длительное время играл до переезда в Киев.

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Источник — Футбол 1/2/3

(16 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Серж пер
    online
      Серж пер, 10.08.2021 21:39
    0
    Т. Артём, 10.08.2021 21:11
    Жаль. Но группу всеровно в Киеве надеюсь.
    В группе будет Монако
    Ссылка
    DK1961
    online
      DK1961, 10.08.2021 21:24
    +1
    Т. Артём, 10.08.2021 21:11
    Жаль. Но группу всеровно в Киеве надеюсь.
    Не будет группы ЛЧ. Монако этот недоклюб разложит полностью. Будешь смотреть группу ЛЕ, радуйся
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    DK1961
    online
      DK1961, 10.08.2021 21:22
    +1
    Продайте купленные вами особняки в Киеве и скупайте что хотите в Харькове. Скатертью дорога
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    Т. Артём
    online
      Т. Артём, 10.08.2021 21:11
    -3
    Жаль. Но группу всеровно в Киеве надеюсь.
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    dadaali177188
    online
      dadaali177188, 10.08.2021 21:05
    +3
    Стройте стадио в Краматорске и играйте там
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    Andre066
    online
      Andre066, 10.08.2021 20:45
    +1
    Вот там и тусуйтесь! Иначе чемпионат проиграет точно. Киев проигрышный вариант! Странно что до сих пор не поняли!
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    Igor Igor
      Igor Igor, 10.08.2021 20:45
    +9
    romario1501, 10.08.2021 20:31
    Там і залишайтесь ))
    наах они тут нужны. пусть в марик едут
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    romario1501
      romario1501, 10.08.2021 20:31
    +1
    Там і залишайтесь ))
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