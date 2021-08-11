Шахтер повторил рекорд Динамо

Горняки одержали 6-ю подряд победу над бельгийцами

  • 11.08.2021 12:50
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Шахтер повторил рекорд Динамо
© ФК Шахтер

«Шахтер», выиграв у «Генка» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, отпраздновал 6-ю кряду победу над бельгийцами. Тем самым горняки не только установили личное достижение, но и повторили рекордный для украинских клубов результат в поединках с командами из одной страны, показанный «Динамо» в баталиях с норвежцами.

Свою серию дончане начали в 1/8 финала Лиги Европы-2015/16, дважды взяв верх над «Андерлехтом» - 3:1 дома и 1:0 в гостях. Затем продолжили в групповом турнире ЛЕ-2016/17, расправившись с «Гентом» - 5:0 дома и 5:3 в гостях. А ныне уложили «на лопатки» «Генк» - 2:1 в гостях и дома.

Самые продолжительные победные серии украинских клубов с командами из одной страны

Серия

Клуб

Страна

Период

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата

Соперник

Счет

Дата

Соперник

Счет

6*

Динамо

Норвегия

24.10.1965

Русенборг

4:1 (г)

08.03.2000

Русенборг

2:1 (г)

6*

Шахтер

Бельгия

10.03.2016

Андерлехт

3:1 (д)

10.08.2021

Генк

2:1 (д)

5

Динамо

Австрия

16.09.1969

Аустрия

2:1 (г)

21.10.1981

Аустрия

1:0 (г)

5

Шахтер

Франция

22.02.2007

Нанси

1:0 (г)

05.11.2009

Тулуза

2:0 (г)

5*

Динамо

Болгария

01.10.1986

Берое

2:0 (д)

25.08.2011

Литекс

1:0 (д)

5*

Шахтер

Турция

05.08.2015

Фенербахче

3:0 (д)

24.11.2016

Коньяспор

4:0 (д)

5

Шахтер

Португалия

07.04.2016

Брага

2:1 (г)

20.02.2020

Бенфика

2:1 (д)

* серия не закончена.

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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    буцайт
      буцайт, 11.08.2021 13:05
    0
    В Бельгии и Норвегии чемпионаты разного уровня. Или не?
    Ссылка
    Vlad Rasevski
      Vlad Rasevski, 11.08.2021 13:00
    0
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