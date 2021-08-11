Шахтер повторил рекорд Динамо

«Шахтер», выиграв у «Генка» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, отпраздновал 6-ю кряду победу над бельгийцами. Тем самым горняки не только установили личное достижение, но и повторили рекордный для украинских клубов результат в поединках с командами из одной страны, показанный «Динамо» в баталиях с норвежцами.

Свою серию дончане начали в 1/8 финала Лиги Европы-2015/16, дважды взяв верх над «Андерлехтом» - 3:1 дома и 1:0 в гостях. Затем продолжили в групповом турнире ЛЕ-2016/17, расправившись с «Гентом» - 5:0 дома и 5:3 в гостях. А ныне уложили «на лопатки» «Генк» - 2:1 в гостях и дома.

Самые продолжительные победные серии украинских клубов с командами из одной страны

Серия Клуб Страна Период Дата Соперник Счет Дата Соперник Счет 6* Динамо Норвегия 24.10.1965 Русенборг 4:1 (г) 08.03.2000 Русенборг 2:1 (г) 6* Шахтер Бельгия 10.03.2016 Андерлехт 3:1 (д) 10.08.2021 Генк 2:1 (д) 5 Динамо Австрия 16.09.1969 Аустрия 2:1 (г) 21.10.1981 Аустрия 1:0 (г) 5 Шахтер Франция 22.02.2007 Нанси 1:0 (г) 05.11.2009 Тулуза 2:0 (г) 5* Динамо Болгария 01.10.1986 Берое 2:0 (д) 25.08.2011 Литекс 1:0 (д) 5* Шахтер Турция 05.08.2015 Фенербахче 3:0 (д) 24.11.2016 Коньяспор 4:0 (д) 5 Шахтер Португалия 07.04.2016 Брага 2:1 (г) 20.02.2020 Бенфика 2:1 (д)

* серия не закончена.