Шахтер повторил рекорд Динамо

«Шахтер», выиграв у «Генка» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, отпраздновал 6-ю кряду победу над бельгийцами. Тем самым горняки не только установили личное достижение, но и повторили рекордный для украинских клубов результат в поединках с командами из одной страны, показанный «Динамо» в баталиях с норвежцами.
Свою серию дончане начали в 1/8 финала Лиги Европы-2015/16, дважды взяв верх над «Андерлехтом» - 3:1 дома и 1:0 в гостях. Затем продолжили в групповом турнире ЛЕ-2016/17, расправившись с «Гентом» - 5:0 дома и 5:3 в гостях. А ныне уложили «на лопатки» «Генк» - 2:1 в гостях и дома.
Самые продолжительные победные серии украинских клубов с командами из одной страны
|
Серия
|
Клуб
|
Страна
|
Период
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
6*
|
Динамо
|
Норвегия
|
24.10.1965
|
Русенборг
|
4:1 (г)
|
08.03.2000
|
Русенборг
|
2:1 (г)
|
6*
|
Шахтер
|
Бельгия
|
10.03.2016
|
Андерлехт
|
3:1 (д)
|
10.08.2021
|
Генк
|
2:1 (д)
|
5
|
Динамо
|
Австрия
|
16.09.1969
|
Аустрия
|
2:1 (г)
|
21.10.1981
|
Аустрия
|
1:0 (г)
|
5
|
Шахтер
|
Франция
|
22.02.2007
|
Нанси
|
1:0 (г)
|
05.11.2009
|
Тулуза
|
2:0 (г)
|
5*
|
Динамо
|
Болгария
|
01.10.1986
|
Берое
|
2:0 (д)
|
25.08.2011
|
Литекс
|
1:0 (д)
|
5*
|
Шахтер
|
Турция
|
05.08.2015
|
Фенербахче
|
3:0 (д)
|
24.11.2016
|
Коньяспор
|
4:0 (д)
|
5
|
Шахтер
|
Португалия
|
07.04.2016
|
Брага
|
2:1 (г)
|
20.02.2020
|
Бенфика
|
2:1 (д)
* серия не закончена.
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.