В матче с «Генком» (2:1) «Шахтер» забил 200-й мяч в Лиге чемпионов. Его автором на 27-й минуте встречи стал Лассина Траоре. А спустя 49 минут Маркос Антониу открыл счет уже третьей сотне голов горняков в главном клубном турнире Старого Света.

138 раз оранжево-черные поражали ворота соперников на основной стадии ЛЧ, 63 - в квалификации, 111 - дома, 90 - в гостях, 187 - с игры, 14 - с пенальти. 199 голов расписали между собой 48 игроков дончан, а еще по одному мячу отправили в собственные ворота «тезка» горняков Михал Горняк из чешской «Спарты» и Рафаэль Варан из «Реала». 150 раз отличились 34 легионера оранжево-черных и 49 - 11 украинцев.

К слову, гол Лассина Траоре стал ко всему прочему 30-м для «Шахтера» в еврокубковых баталиях «Шахтера» с бельгийскими клубами.

Юбилейные голы «Шахтера» в Лиге чемпионов

Гол Дата Стадия Игрок Соперник Минута Счет 1-й 26.07.2000 КР2 Сергей АТЕЛЬКИН Левадия (д) 4’ (1:0) 4:1 50-й 23.08.2006 КР3 Чиприан МАРИКА Легия (г) 22’ (1:1) 3:2 100-й 08.12.2010 ГТ Разван РАЦ Брага (д) 78’ (1:0) 2:0 150-й 10.12.2014 ГТ Тарас СТЕПАНЕНКО Порту (г) 50’ (1:0) 1:1 200-й 10.08.2021 КР3 Лассина ТРАОРЕ Генк (д) 27’ (1:0) 2:1

Авторы всех голов «Шахтера» в Лиге чемпионов

Голы Игрок 21 ЛУИС АДРИАНУ 12 АЛЕКС ТЕЙШЕЙРА 10 Андрей ВОРОБЕЙ, ЖАДСОН 9 БРАНДАУ, ВИЛЛИАН 8 Александр ГЛАДКИЙ 7 Джулиус АГАХОВА, Чиприан МАРИКА 6 Сергей АТЕЛЬКИН, ДУГЛАС КОСТА, Дарио СРНА, ФЕРНАНДИНЬЮ 5 ЖУНИОР МОРАЕС, ЭДУАРДУ 4 БЕРНАРД, Звонимир ВУКИЧ, Кристиано ЛУКАРЕЛЛИ, МАРЛОС, Франселино МАТУЗАЛЕМ, Манор СОЛОМОН, ТАЙСОН 3 Геннадий ЗУБОВ, ИСМАИЛИ, Евгений СЕЛЕЗНЕВ, ТЕТЕ, Факундо ФЕРРЕЙРА 2 АЛАН ПАТРИК, Алексей БАХАРЕВ, Алексей БЕЛИК, ДЕНТИНЬЮ, Генрих МХИТАРЯН, Тарас СТЕПАНЕНКО, ЭЛАНУ 1 Дайнюс ГЛЕВЕЦКАС, Томаш ГЮБШМАН, ДОДО, ИЛСИНЬЮ, Нери КАСТИЛЬО, Евгений КОНОПЛЯНКА, Мариуш ЛЕВАНДОВСКИ, МАЙКОН, МАРКОС АНТОНИУ, Ярослав РАКИЦКИЙ, Разван РАЦ, Анатолий ТИМОЩУК, Лассина ТРАОРЕ, ФРЕД, Дмитрий ЧИГРИНСКИЙ

По одному мячу в свои ворота забили Горняк («Спарта») и Варан («Реал»).