Шахтер забил 200-й мяч в Лиге чемпионов

Автором юбилейного гола стал Лассина Траоре

  • 11.08.2021 12:43
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Шахтер забил 200-й мяч в Лиге чемпионов
© ФК Шахтер

В матче с «Генком» (2:1) «Шахтер» забил 200-й мяч в Лиге чемпионов. Его автором на 27-й минуте встречи стал Лассина Траоре. А спустя 49 минут Маркос Антониу открыл счет уже третьей сотне голов горняков в главном клубном турнире Старого Света.

138 раз оранжево-черные поражали ворота соперников на основной стадии ЛЧ, 63 - в квалификации, 111 - дома, 90 - в гостях, 187 - с игры, 14 - с пенальти. 199 голов расписали между собой 48 игроков дончан, а еще по одному мячу отправили в собственные ворота «тезка» горняков Михал Горняк из чешской «Спарты» и Рафаэль Варан из «Реала». 150 раз отличились 34 легионера оранжево-черных и 49 - 11 украинцев.

К слову, гол Лассина Траоре стал ко всему прочему 30-м для «Шахтера» в еврокубковых баталиях «Шахтера» с бельгийскими клубами.

Юбилейные голы «Шахтера» в Лиге чемпионов

Гол

Дата

Стадия

Игрок

Соперник

Минута

Счет

1-й

26.07.2000

КР2

Сергей АТЕЛЬКИН

Левадия (д)

4’ (1:0)

4:1

50-й

23.08.2006

КР3

Чиприан МАРИКА

Легия (г)

22’ (1:1)

3:2

100-й

08.12.2010

ГТ

Разван РАЦ

Брага (д)

78’ (1:0)

2:0

150-й

10.12.2014

ГТ

Тарас СТЕПАНЕНКО

Порту (г)

50’ (1:0)

1:1

200-й

10.08.2021

КР3

Лассина ТРАОРЕ

Генк (д)

27’ (1:0)

2:1

Авторы всех голов «Шахтера» в Лиге чемпионов

Голы

Игрок

21

ЛУИС АДРИАНУ

12

АЛЕКС ТЕЙШЕЙРА

10

Андрей ВОРОБЕЙ, ЖАДСОН

9

БРАНДАУ, ВИЛЛИАН

8

Александр ГЛАДКИЙ

7

Джулиус АГАХОВА, Чиприан МАРИКА

6

Сергей АТЕЛЬКИН, ДУГЛАС КОСТА, Дарио СРНА,  ФЕРНАНДИНЬЮ

5

ЖУНИОР МОРАЕС, ЭДУАРДУ

4

БЕРНАРД, Звонимир ВУКИЧ, Кристиано ЛУКАРЕЛЛИ, МАРЛОС,

 

Франселино МАТУЗАЛЕМ, Манор СОЛОМОН, ТАЙСОН

3

Геннадий ЗУБОВ, ИСМАИЛИ, Евгений СЕЛЕЗНЕВ, ТЕТЕ,

 

Факундо ФЕРРЕЙРА

2

АЛАН ПАТРИК, Алексей БАХАРЕВ, Алексей БЕЛИК, ДЕНТИНЬЮ,

 

Генрих МХИТАРЯН, Тарас СТЕПАНЕНКО, ЭЛАНУ

1

Дайнюс ГЛЕВЕЦКАС, Томаш ГЮБШМАН, ДОДО, ИЛСИНЬЮ,

 

Нери КАСТИЛЬО, Евгений КОНОПЛЯНКА, Мариуш ЛЕВАНДОВСКИ,

 

МАЙКОН, МАРКОС АНТОНИУ, Ярослав РАКИЦКИЙ, Разван РАЦ,

 

Анатолий ТИМОЩУК, Лассина ТРАОРЕ, ФРЕД, Дмитрий ЧИГРИНСКИЙ

По одному мячу в свои ворота забили Горняк («Спарта») и Варан («Реал»).

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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

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