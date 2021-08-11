В матче с «Генком» (2:1) «Шахтер» забил 200-й мяч в Лиге чемпионов. Его автором на 27-й минуте встречи стал Лассина Траоре. А спустя 49 минут Маркос Антониу открыл счет уже третьей сотне голов горняков в главном клубном турнире Старого Света.
138 раз оранжево-черные поражали ворота соперников на основной стадии ЛЧ, 63 - в квалификации, 111 - дома, 90 - в гостях, 187 - с игры, 14 - с пенальти. 199 голов расписали между собой 48 игроков дончан, а еще по одному мячу отправили в собственные ворота «тезка» горняков Михал Горняк из чешской «Спарты» и Рафаэль Варан из «Реала». 150 раз отличились 34 легионера оранжево-черных и 49 - 11 украинцев.
К слову, гол Лассина Траоре стал ко всему прочему 30-м для «Шахтера» в еврокубковых баталиях «Шахтера» с бельгийскими клубами.
Юбилейные голы «Шахтера» в Лиге чемпионов
|
Гол
|
Дата
|
Стадия
|
Игрок
|
Соперник
|
Минута
|
Счет
|
1-й
|
26.07.2000
|
КР2
|
Сергей АТЕЛЬКИН
|
Левадия (д)
|
4’ (1:0)
|
4:1
|
50-й
|
23.08.2006
|
КР3
|
Чиприан МАРИКА
|
Легия (г)
|
22’ (1:1)
|
3:2
|
100-й
|
08.12.2010
|
ГТ
|
Разван РАЦ
|
Брага (д)
|
78’ (1:0)
|
2:0
|
150-й
|
10.12.2014
|
ГТ
|
Тарас СТЕПАНЕНКО
|
Порту (г)
|
50’ (1:0)
|
1:1
|
200-й
|
10.08.2021
|
КР3
|
Лассина ТРАОРЕ
|
Генк (д)
|
27’ (1:0)
|
2:1
Авторы всех голов «Шахтера» в Лиге чемпионов
|
Голы
|
Игрок
|
21
|
ЛУИС АДРИАНУ
|
12
|
АЛЕКС ТЕЙШЕЙРА
|
10
|
Андрей ВОРОБЕЙ, ЖАДСОН
|
9
|
БРАНДАУ, ВИЛЛИАН
|
8
|
Александр ГЛАДКИЙ
|
7
|
Джулиус АГАХОВА, Чиприан МАРИКА
|
6
|
Сергей АТЕЛЬКИН, ДУГЛАС КОСТА, Дарио СРНА, ФЕРНАНДИНЬЮ
|
5
|
ЖУНИОР МОРАЕС, ЭДУАРДУ
|
4
|
БЕРНАРД, Звонимир ВУКИЧ, Кристиано ЛУКАРЕЛЛИ, МАРЛОС,
|
|
Франселино МАТУЗАЛЕМ, Манор СОЛОМОН, ТАЙСОН
|
3
|
Геннадий ЗУБОВ, ИСМАИЛИ, Евгений СЕЛЕЗНЕВ, ТЕТЕ,
|
|
Факундо ФЕРРЕЙРА
|
2
|
АЛАН ПАТРИК, Алексей БАХАРЕВ, Алексей БЕЛИК, ДЕНТИНЬЮ,
|
|
Генрих МХИТАРЯН, Тарас СТЕПАНЕНКО, ЭЛАНУ
|
1
|
Дайнюс ГЛЕВЕЦКАС, Томаш ГЮБШМАН, ДОДО, ИЛСИНЬЮ,
|
|
Нери КАСТИЛЬО, Евгений КОНОПЛЯНКА, Мариуш ЛЕВАНДОВСКИ,
|
|
МАЙКОН, МАРКОС АНТОНИУ, Ярослав РАКИЦКИЙ, Разван РАЦ,
|
|
Анатолий ТИМОЩУК, Лассина ТРАОРЕ, ФРЕД, Дмитрий ЧИГРИНСКИЙ
По одному мячу в свои ворота забили Горняк («Спарта») и Варан («Реал»).
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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