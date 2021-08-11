Шахтер стал автором победного юбилея

Украинские клубы 10-й раз взяли верх над командами из Бельгии на своем поле

  • 11.08.2021 12:37
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Шахтер стал автором победного юбилея
© ФК Шахтер

Победа «Шахтера» над «Генком» (2:1) на НСК «Олимпийский» стала 10-й для украинских клубов в еврокубковых домашних баталиях с командами из Бельгии. 5 викторий украинцы отпраздновали в Лиге чемпионов и столько же - в Лиге Европы. 4 раза добивался успеха в поединках с бельгийцами на своем поле «Шахтер», 3 - «Динамо», 2 - «Днепр» и 1 - «Заря».

10 домашних побед украинских клубов над бельгийцами

 

Дата

Ранг

Стадия

Клуб

Соперник

Счет

1.

26.09.2000

ЛЧ

ГТ

Динамо

Андерлехт

4:0

2.

11.08.2004

ЛЧ

КР3

Шахтер

Брюгге

4:1

3.

21.10.2004

ЛЕ

ГТ

Днепр

Брюгге

3:2

4.

27.07.2010

ЛЧ

КР3

Динамо

Гент

3:0

5.

23.04.2015

ЛЕ

1/4

Днепр

Брюгге

1:0

6.

06.08.2015

ЛЕ

КР3

Заря

Шарлеруа

3:0

7.

10.03.2016

ЛЕ

1/8

Шахтер

Андерлехт

3:1

8.

20.10.2016

ЛЕ

ГТ

Шахтер

Гент

5:0

9.

29.09.2020

ЛЧ

КР4

Динамо

Гент

3:0

10.

10.08.2021

ЛЧ

КР3

Шахтер

Генк

2:1

ЛЧ - Лига чемпионов; ЛЕ - Лига Европы; ГТ - групповой турнир; КР3 - третий квалификационный раунд; КР4 - четвертый квалификационный раунд.

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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

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