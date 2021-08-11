Шахтер стал автором победного юбилея

Победа «Шахтера» над «Генком» (2:1) на НСК «Олимпийский» стала 10-й для украинских клубов в еврокубковых домашних баталиях с командами из Бельгии. 5 викторий украинцы отпраздновали в Лиге чемпионов и столько же - в Лиге Европы. 4 раза добивался успеха в поединках с бельгийцами на своем поле «Шахтер», 3 - «Динамо», 2 - «Днепр» и 1 - «Заря».

10 домашних побед украинских клубов над бельгийцами

Дата Ранг Стадия Клуб Соперник Счет 1. 26.09.2000 ЛЧ ГТ Динамо Андерлехт 4:0 2. 11.08.2004 ЛЧ КР3 Шахтер Брюгге 4:1 3. 21.10.2004 ЛЕ ГТ Днепр Брюгге 3:2 4. 27.07.2010 ЛЧ КР3 Динамо Гент 3:0 5. 23.04.2015 ЛЕ 1/4 Днепр Брюгге 1:0 6. 06.08.2015 ЛЕ КР3 Заря Шарлеруа 3:0 7. 10.03.2016 ЛЕ 1/8 Шахтер Андерлехт 3:1 8. 20.10.2016 ЛЕ ГТ Шахтер Гент 5:0 9. 29.09.2020 ЛЧ КР4 Динамо Гент 3:0 10. 10.08.2021 ЛЧ КР3 Шахтер Генк 2:1

ЛЧ - Лига чемпионов; ЛЕ - Лига Европы; ГТ - групповой турнир; КР3 - третий квалификационный раунд; КР4 - четвертый квалификационный раунд.