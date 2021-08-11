Шахтер стал автором победного юбилея

Победа «Шахтера» над «Генком» (2:1) на НСК «Олимпийский» стала 10-й для украинских клубов в еврокубковых домашних баталиях с командами из Бельгии. 5 викторий украинцы отпраздновали в Лиге чемпионов и столько же - в Лиге Европы. 4 раза добивался успеха в поединках с бельгийцами на своем поле «Шахтер», 3 - «Динамо», 2 - «Днепр» и 1 - «Заря».
10 домашних побед украинских клубов над бельгийцами
|
|
Дата
|
Ранг
|
Стадия
|
Клуб
|
Соперник
|
Счет
|
1.
|
26.09.2000
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Динамо
|
Андерлехт
|
4:0
|
2.
|
11.08.2004
|
ЛЧ
|
КР3
|
Шахтер
|
Брюгге
|
4:1
|
3.
|
21.10.2004
|
ЛЕ
|
ГТ
|
Днепр
|
Брюгге
|
3:2
|
4.
|
27.07.2010
|
ЛЧ
|
КР3
|
Динамо
|
Гент
|
3:0
|
5.
|
23.04.2015
|
ЛЕ
|
1/4
|
Днепр
|
Брюгге
|
1:0
|
6.
|
06.08.2015
|
ЛЕ
|
КР3
|
Заря
|
Шарлеруа
|
3:0
|
7.
|
10.03.2016
|
ЛЕ
|
1/8
|
Шахтер
|
Андерлехт
|
3:1
|
8.
|
20.10.2016
|
ЛЕ
|
ГТ
|
Шахтер
|
Гент
|
5:0
|
9.
|
29.09.2020
|
ЛЧ
|
КР4
|
Динамо
|
Гент
|
3:0
|
10.
|
10.08.2021
|
ЛЧ
|
КР3
|
Шахтер
|
Генк
|
2:1
ЛЧ - Лига чемпионов; ЛЕ - Лига Европы; ГТ - групповой турнир; КР3 - третий квалификационный раунд; КР4 - четвертый квалификационный раунд.
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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