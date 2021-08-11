ФОТО. Гурманы. Алиев и Милевский дегустируют вино и устрицы

Экс-игроки сборной Украины весело проводят время

  • 11.08.2021 11:56
  • 3434 просмотра
  • 10 комментариев
ФОТО. Гурманы. Алиев и Милевский дегустируют вино и устрицы
© Instagram. Александр Алиев и Артем Милевский

Бывшие футболисты киевского «Динамо» и национальной сборной Украины Александр Алиев и Артем Милевский продолжают дружить.

Алиев опубликовал в своем Instagram фото, на котором он вместе с Милевским дегустирует вино и устрицы.

«С Кентом приехали на заправку😁💪🍷Ням Ням🙈», - написал Алиев.

Напомним, Алиев завершил карьеру футболиста еще в 2018 году, а Милевский с 1 июля нынешнего года пребывает в статусе свободного агента.

 

 

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Источник — Sport.ua

(11 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    potemkin78
    online
      potemkin78, 11.08.2021 12:52
    0
    у меня токо один вопрос а кто за рулём?
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 11.08.2021 12:44
    0
    starrier, 11.08.2021 12:32
    Интересно другое На какой это такой заправке в Киеве или Минске дают вино а главное устрицы?)))
    Ни на какой, то образно
    Ссылка
    salomon77757
    online
      salomon77757, 11.08.2021 12:33
    0
    smart--Forever, 11.08.2021 12:26
    Браво, браво, настояшие алкогольные кумиры кипрской оффшорной помойки, достойные канонизации в ЛИК СВЯТЫХ православным Синодом
    Иди пописяй
    Ссылка
    starrier
    online
      starrier, 11.08.2021 12:32
    +3
    Интересно другое На какой это такой заправке в Киеве или Минске дают вино а главное устрицы?)))
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 11.08.2021 12:30
    +3
    Могли играть и сейчас где-то в приличной команде, если б меньше дегустировали
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    aleks19826
    online
      aleks19826, 11.08.2021 12:26
    +1
    Надеюсь поровну платили, а не миля за последние санька поит и кормит😂
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    smart--Forever
    online
      smart--Forever, 11.08.2021 12:26
    -5
    Браво, браво, настояшие алкогольные кумиры кипрской оффшорной помойки, достойные канонизации в ЛИК СВЯТЫХ православным Синодом
    Ссылка
    bassofon
    online
      bassofon, 11.08.2021 12:17
    +3
    Кислятина. Скучно без водки.(ц)
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    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 11.08.2021 12:06
    +1
    Моя, Міоя = Мля, Міля - андроїд одним словом....
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    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 11.08.2021 12:05
    0
    Алієва з таким виразом обличчя ніби хоче сказати: " Моя, Міоя знову вийо... - краще би водяри та пивка з таранькою взяв..."
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