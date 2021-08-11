ФОТО. Гурманы. Алиев и Милевский дегустируют вино и устрицы

Бывшие футболисты киевского «Динамо» и национальной сборной Украины Александр Алиев и Артем Милевский продолжают дружить.
Алиев опубликовал в своем Instagram фото, на котором он вместе с Милевским дегустирует вино и устрицы.
«С Кентом приехали на заправку😁💪🍷Ням Ням🙈», - написал Алиев.
Напомним, Алиев завершил карьеру футболиста еще в 2018 году, а Милевский с 1 июля нынешнего года пребывает в статусе свободного агента.
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Источник — Sport.ua
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