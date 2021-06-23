Источник: Агенту Милевского не удалось договориться с украинскими клубами

Артем планирует окунуться в медийное пространство

  • 23.06.2021 10:50
  • 3180 просмотров
  • 12 комментариев
Источник: Агенту Милевского не удалось договориться с украинскими клубами
© ФК Минай. Артем Милевский

Бывший игрок «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский заканчивает с футболом и начинает новый этап в своей жизни. Об этом сообщает телеграм-канал «Динамо Киев Inside».

«По нашим данным, подошла к концу карьера Артема Милевского. Попытки агента Панкова пристроить куда-либо своего клиента в Украине успехом не увенчались. Дальнейшая перспектива медийного субъекта вырисовывается просто. Сейчас идут переговоры об участии Милевского в одном из одиозных шоу (судя по всему, речь идет о «Великом футболе» – прим.). Задачи в футболе выполнены, остались задания в личной жизни», – сказано в сообщении.

Последним на данный момент клубом Милевского был «Минай», в котором он провел 10 матчей во второй части прошлого сезона. 

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Источник — Telegram

(17 голосов)

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Комментарии
    Олег Молодов
    online
      Олег Молодов, 23.06.2021 11:34
    +1
    на программу Холостяк
    Ссылка
    Александр Казюк
    online
      Александр Казюк, 23.06.2021 11:27
    0
    Яркий пример молодым футболистам, как можно загубить талант. Поначалу они в силу возраста, и того что молодой организм быстро восстанавливается, не замечают вреда от ночных гулянок,алкоголя, курения. Вот только спад от этого всего настаёт резко, внезапно и в возрасте, когда казалось бы ещё можно играть и играть. Казалось бы, ну погуляешь ты ещё в 35 и дальше, в статусе звёзды, с огромным счётом в банке, ни нет , сносит крышу в 20
    Ссылка
    rasta13
      rasta13, 23.06.2021 11:21
    0
    В Белоруссии он выжал уже с себя все что мог, больше он ничего не покажет, тому логично завершение карьеры а не поиска халявных денег.
    Ссылка
    Александр Казюк
    online
      Александр Казюк, 23.06.2021 11:18
    +1
    Пусть вместо ватника Леоненко на Футболы идёт. Только надо немного над речью поработать, все таки маты в прямом эфире это плохо.))
    Ссылка
    katun2
    online
      katun2, 23.06.2021 11:16
    +3
    manticora1990, 23.06.2021 10:58
    Миля. пора пивнуху открывать!! или что то вроде этого!! Футбол уже поздно играть!!
    Пивнуха уже давно открыта на Позняках!
    Ссылка
    Игорь Кондратьев
    online
      Игорь Кондратьев, 23.06.2021 11:15
    +1
    manticora1990, 23.06.2021 10:58
    Миля. пора пивнуху открывать!! или что то вроде этого!! Футбол уже поздно играть!!
    так они же открыли лет 5 назад с Панковым этим бар
    Ссылка
    Jeszcze Polska...
    online
      Jeszcze Polska..., 23.06.2021 11:10
    +1
    xxxxxxxxxxxxххх, 23.06.2021 11:08
    Ага, и название 'У Мили и Али" ) отбоя не будет от клиентов)
    Есть лучше. Почти как кино.
    Зелёные Миля и Аля. Но я против!
    Ссылка
    Jeszcze Polska...
    online
      Jeszcze Polska..., 23.06.2021 11:09
    +2
    Пора в блогеры...
    Ссылка
    xxxxxxxxxxxxххх
    online
      xxxxxxxxxxxxххх, 23.06.2021 11:08
    +2
    manticora1990, 23.06.2021 10:58
    Миля. пора пивнуху открывать!! или что то вроде этого!! Футбол уже поздно играть!!
    Ага, и название 'У Мили и Али" ) отбоя не будет от клиентов)
    Ссылка
    Alex Suz
    online
      Alex Suz, 23.06.2021 11:05
    +2
    Так то оно и лучше будет
    Ссылка
    аоот оооит
    online
      аоот оооит, 23.06.2021 11:02
    -1
    странно шо игореша снова лоха не включил
    Ссылка
    manticora1990
    online
      manticora1990, 23.06.2021 10:58
    +2
    Миля. пора пивнуху открывать!! или что то вроде этого!! Футбол уже поздно играть!!
    Ссылка
    katun2
    online
      katun2, 23.06.2021 11:16
    +3
    manticora1990, 23.06.2021 10:58
    Миля. пора пивнуху открывать!! или что то вроде этого!! Футбол уже поздно играть!!
    Пивнуха уже давно открыта на Позняках!
    Ссылка
    Jeszcze Polska...
    online
      Jeszcze Polska..., 23.06.2021 11:09
    +2
    Пора в блогеры...
    Ссылка
    xxxxxxxxxxxxххх
    online
      xxxxxxxxxxxxххх, 23.06.2021 11:08
    +2
    manticora1990, 23.06.2021 10:58
    Миля. пора пивнуху открывать!! или что то вроде этого!! Футбол уже поздно играть!!
    Ага, и название 'У Мили и Али" ) отбоя не будет от клиентов)
    Ссылка
    Alex Suz
    online
      Alex Suz, 23.06.2021 11:05
    +2
    Так то оно и лучше будет
    Ссылка
    manticora1990
    online
      manticora1990, 23.06.2021 10:58
    +2
    Миля. пора пивнуху открывать!! или что то вроде этого!! Футбол уже поздно играть!!
    Ссылка
    Олег Молодов
    online
      Олег Молодов, 23.06.2021 11:34
    +1
    на программу Холостяк
    Ссылка
    Александр Казюк
    online
      Александр Казюк, 23.06.2021 11:18
    +1
    Пусть вместо ватника Леоненко на Футболы идёт. Только надо немного над речью поработать, все таки маты в прямом эфире это плохо.))
    Ссылка
    Игорь Кондратьев
    online
      Игорь Кондратьев, 23.06.2021 11:15
    +1
    manticora1990, 23.06.2021 10:58
    Миля. пора пивнуху открывать!! или что то вроде этого!! Футбол уже поздно играть!!
    так они же открыли лет 5 назад с Панковым этим бар
    Ссылка
    Jeszcze Polska...
    online
      Jeszcze Polska..., 23.06.2021 11:10
    +1
    xxxxxxxxxxxxххх, 23.06.2021 11:08
    Ага, и название 'У Мили и Али" ) отбоя не будет от клиентов)
    Есть лучше. Почти как кино.
    Зелёные Миля и Аля. Но я против!
    Ссылка
    Александр Казюк
    online
      Александр Казюк, 23.06.2021 11:27
    0
    Яркий пример молодым футболистам, как можно загубить талант. Поначалу они в силу возраста, и того что молодой организм быстро восстанавливается, не замечают вреда от ночных гулянок,алкоголя, курения. Вот только спад от этого всего настаёт резко, внезапно и в возрасте, когда казалось бы ещё можно играть и играть. Казалось бы, ну погуляешь ты ещё в 35 и дальше, в статусе звёзды, с огромным счётом в банке, ни нет , сносит крышу в 20
    Ссылка
    rasta13
    online
      rasta13, 23.06.2021 11:21
    0
    В Белоруссии он выжал уже с себя все что мог, больше он ничего не покажет, тому логично завершение карьеры а не поиска халявных денег.
    Ссылка
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