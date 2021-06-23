Источник: Агенту Милевского не удалось договориться с украинскими клубами

Бывший игрок «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский заканчивает с футболом и начинает новый этап в своей жизни. Об этом сообщает телеграм-канал «Динамо Киев Inside».
«По нашим данным, подошла к концу карьера Артема Милевского. Попытки агента Панкова пристроить куда-либо своего клиента в Украине успехом не увенчались. Дальнейшая перспектива медийного субъекта вырисовывается просто. Сейчас идут переговоры об участии Милевского в одном из одиозных шоу (судя по всему, речь идет о «Великом футболе» – прим.). Задачи в футболе выполнены, остались задания в личной жизни», – сказано в сообщении.
Последним на данный момент клубом Милевского был «Минай», в котором он провел 10 матчей во второй части прошлого сезона.
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Источник — Telegram
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