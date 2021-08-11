Алексей БЕЛИК: «Надеюсь, в матче с Монако будет настоящий Шахтер»

Бывший форвард донецкого «Шахтера» Алексей Белик высказался после прохода «горняков» в плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Напомним, «Шахтер» обыграл бельгийский «Генк» с общим счетом 4:2.

«Привычный для нас «Шахтер», который ярко играет в атаке, но есть системные ошибки в обороне.

Что касается матча, то практически идеальный первый тайм. Такую игру хотелось бы видеть от «Шахтера» практически в каждом матче.

С «Монако» нужно строже сыграть в обороне. В атаке, конечно, хотелось бы, чтобы команда еще больше реализовывала моменты, потому что против «Генка» много создали, а забили всего два.

В обороне, как для Лиги чемпионов, играя с «Генком», мы дали очень много создать сопернику. Надеюсь, становление команды не закончилось, и в матче с «Монако» будет настоящий «Шахтер», - подытожил Белик.