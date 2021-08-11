Маркос АНТОНИО: «Не скажу, что победа была легкой»

Бразильский полузащитник донецкого «Шахтера» Маркос Антонио высказался после прохода в плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Напомним, «горняки» обыграли бельгийский «Генк» с общим счетом 4:2.

– Очень счастлив, что удалось забить и как сыграла наша команда. Несмотря на то, что матч вышел довольно жесткий, поздравляю всех.

– Удалось поговорить с Педриньо? Как его травма?

– На самом деле еще ничего не знаю. Состояние оценивается. Завтра мы будем знать. Еще раз всех поздравляю с победой.

– Победа вышла легкой или тяжелой?

– Мы знали о сложностях, которые предстояли. Для нас эта игра многое значила. В любом случае, победа была значимой. Не скажу, что легкой, но значимой.

– Команда сделала выводы после поражения от «Александрии»?

– К несчастью, в последнем матче чемпионата мы были не так хороши. Нужно было забыть предыдущий поединок, сконцентрироваться на сегодняшнем матче. Команде это удалось.

– Фактор трибун сыграл свою роль?

– Всегда очень важно, чтобы стадион был заполнен болельщиками. Поздравляю всех, кто присутствовал сегодня и поддерживал. Эта победа для них. Мы вместе.

– Что скажите о «Монако»?

– Еще не так много знаю об этой команде, еще не видел ничего. Игра будет непростой, потому что матчи такого уровня всегда даются нелегко. Будем готовиться.