Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Шахтер должен был в первом тайме закрывать игру»

Наставник «горняков» – о выходе в плей-офф квалификации Лиги чемпионов

  • 11.08.2021 09:34
  • 603 просмотра
  • 3 комментария
Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Шахтер должен был в первом тайме закрывать игру»
© ФК Шахтер Донецк. Роберто Де Дзерби

Главный тренер донецкого «Шахтера» Роберто Де Дзерби прокомментировал победу над бельгийским «Генком» (2:1) в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов.

– Это легкая победа, сложная, особенная или привычная?
– Считаю, что это очень сложная победа, потому что «Генк» – это сильная команда. Мы не забили столько голов, сколько заслужили. Такая команда, как наша, должна уже в первом тайме закрывать результат.

– Почему тревожно за оборону?
– Этот «Шахтер» еще не настоящий, еще не топ-команда. Если команда заслуживает забить 5-6 голов, то их надо забивать. А если соперник не заслуживает забить, то нельзя пропускать.

У нас очень молодой коллектив, поменяли философию игры. У нас мало времени, чтобы научить ее футболистов, но мы должны показать прогресс как можно быстрей.

– Стоит ли нам беспокоиться о здоровье Педриньо?
– Конечно. Педриньо - ключевой игрок для нас, и на этой позиции травмированный Соломон. Посмотрим, в каком он состоянии. Очень рад, что сегодня сыграл Коноплянка. Мы будем работать, чтобы Коноплянка был в том состоянии, каким вы его знаете. Знаю, какой он футболист и что он может стать ключевым игроком. В «Шахтере» все могут играть, если они голодны и мотивированы. Для всех будет возможность играть на поле.

– Почему вы сделали обратную замену Судакова? Он не вошел в игру?
– Мне очень жаль, но он получил желтую карточку. Видел, что он сегодня играл не очень. Я переживал, что он может заработать вторую карточку. Но у Судакова будет время, чтобы показать свой футбол. Он мне очень нравится как футболист. Уверен, что он станет очень сильным игроком.

– Почему Степаненко отсутствует в старте в еврокубках?
– В «Генке» ни Алан Патрик, ни Степаненко не играли в стартовом составе, потому что я хотел видеть скоростных футболистов. «Генк» очень сильно прессинговал, поэтому мне нужно было, чтобы играл Майкон и Маркос Антонио. Степаненко – наш капитан, но у нас много футболистов, а выйти могут только 11.

– «Генк» позади, впереди «Монако». Насколько это проходимый соперник?
– В пятницу вечером у нас «Металлист 1925», а потом начнем думать о «Монако».

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Источник — Футбол 1/2/3

(2 голоса)

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Комментарии
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    Сергій Леонідович Литвиненко
    online
      Сергій Леонідович Литвиненко, 11.08.2021 09:59
    0
    Это аутотренинг? Свезло люто. Перед голом должны были пропускать. У соперника было уж точно не меньше моментов. Закрыватель
    Ссылка
    Andre066
    online
      Andre066, 11.08.2021 09:59
    +1
    буцайт, 11.08.2021 09:45
    Значит надо урезать премиальные.
    И почему не перенесли игру с М-1925 хотя бы на субботу? Потом отмазок за потерю очков не будет. Заклюют.
    17 игра в Монако. Вылет 16 явно, Ваш совет перенести игру 1925 на 14, смешен
    Ссылка
    буцайт
      буцайт, 11.08.2021 09:45
    0
    Значит надо урезать премиальные.
    И почему не перенесли игру с М-1925 хотя бы на субботу? Потом отмазок за потерю очков не будет. Заклюют.
    Ссылка
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