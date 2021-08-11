Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Шахтер должен был в первом тайме закрывать игру»

Главный тренер донецкого «Шахтера» Роберто Де Дзерби прокомментировал победу над бельгийским «Генком» (2:1) в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов.

– Это легкая победа, сложная, особенная или привычная?

– Считаю, что это очень сложная победа, потому что «Генк» – это сильная команда. Мы не забили столько голов, сколько заслужили. Такая команда, как наша, должна уже в первом тайме закрывать результат.

– Почему тревожно за оборону?

– Этот «Шахтер» еще не настоящий, еще не топ-команда. Если команда заслуживает забить 5-6 голов, то их надо забивать. А если соперник не заслуживает забить, то нельзя пропускать.

У нас очень молодой коллектив, поменяли философию игры. У нас мало времени, чтобы научить ее футболистов, но мы должны показать прогресс как можно быстрей.

– Стоит ли нам беспокоиться о здоровье Педриньо?

– Конечно. Педриньо - ключевой игрок для нас, и на этой позиции травмированный Соломон. Посмотрим, в каком он состоянии. Очень рад, что сегодня сыграл Коноплянка. Мы будем работать, чтобы Коноплянка был в том состоянии, каким вы его знаете. Знаю, какой он футболист и что он может стать ключевым игроком. В «Шахтере» все могут играть, если они голодны и мотивированы. Для всех будет возможность играть на поле.

– Почему вы сделали обратную замену Судакова? Он не вошел в игру?

– Мне очень жаль, но он получил желтую карточку. Видел, что он сегодня играл не очень. Я переживал, что он может заработать вторую карточку. Но у Судакова будет время, чтобы показать свой футбол. Он мне очень нравится как футболист. Уверен, что он станет очень сильным игроком.

– Почему Степаненко отсутствует в старте в еврокубках?

– В «Генке» ни Алан Патрик, ни Степаненко не играли в стартовом составе, потому что я хотел видеть скоростных футболистов. «Генк» очень сильно прессинговал, поэтому мне нужно было, чтобы играл Майкон и Маркос Антонио. Степаненко – наш капитан, но у нас много футболистов, а выйти могут только 11.

– «Генк» позади, впереди «Монако». Насколько это проходимый соперник?

– В пятницу вечером у нас «Металлист 1925», а потом начнем думать о «Монако».