Квасный продолжит карьеру в Вересе

Защитник перейдет в ровенский клуб

  • 11.08.2021 09:15
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Квасный продолжит карьеру в Вересе
© FootBoom. Николай Квасный

26-летний бывший защитник «Ингульца» Николай Квасный станет игроком ровенского «Вереса».

Летом футболист покинул петровский клуб и проходил просмотр во «Львове», но не подошел «сине-золотым львам».

В минувшем сезоне УПЛ Квасный провел 18 матчей. Ранее Николай выступал за киевский «Арсенал», «Таврию», «Ворсклу», «Сумы», «Прикарпатье» и «Львов».

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Источник — Footboom

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