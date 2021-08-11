Квасный продолжит карьеру в Вересе

26-летний бывший защитник «Ингульца» Николай Квасный станет игроком ровенского «Вереса».
Летом футболист покинул петровский клуб и проходил просмотр во «Львове», но не подошел «сине-золотым львам».
В минувшем сезоне УПЛ Квасный провел 18 матчей. Ранее Николай выступал за киевский «Арсенал», «Таврию», «Ворсклу», «Сумы», «Прикарпатье» и «Львов».
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Источник — Footboom
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