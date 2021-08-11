Форвард Милана перешел в Айнтрахт

«Милан» объявил об уходе Йенса Петтера Хауге. Норвежский форвард продолжит карьеру в Германии в составе «Айнтрахта».

Франкфуртский клуб арендовал футболиста до конца сезона с обязательством последующего выкупа при наступлении определенных условий.

21-летний форвард в минувшем сезоне провел в составе «Милана» 25 матчей, в которых забил пять голов и отдал одну голевую передачу.

Ранее сообщалось, что «Милан» проявляет конкретный интерес к трансферу Тете.