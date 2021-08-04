Милан проявляет конкретный интерес к трансферу Тете

21-летний полузащитник «Шахтера» Тете входит в сферу интересов итальянского «Милана».

Сообщается, что «россонери» проявляют конкретный интерес в вопросе подписания Тете. Несколько последних недель продолжаются контакты руководства «Милана» с представителями футболиста, которые способны перерасти в официальные переговоры.

У «Милана» остается одна вакансия на трансферном рынке для игроков не из стран ЕС, а потому Тете как раз сможет ее заполнить.

Впрочем, первоначально «россонери» хотят продать Саму Кастильехо, которого оценивают в 8 миллионов евро, и по которому пока не имеют официальных предложений.

Ожидается, что ситуация вокруг Кастильехо может измениться в ближайшие пару недель, после чего «Милан» активизирует усилия в вопросе трансфера Тете.

Напомним, накануне Тете стал одним из авторов голов «Шахтера» в ворота «Генка» в первом матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов.