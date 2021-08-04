Милан проявляет конкретный интерес к трансферу Тете

Бразилец «Шахтера» летом может перебраться в Италию

  • 04.08.2021 09:18
  • 728 просмотров
  • 0 комментариев
Милан проявляет конкретный интерес к трансферу Тете
© ФК Шахтер. Тете

21-летний полузащитник «Шахтера» Тете входит в сферу интересов итальянского «Милана».

Сообщается, что «россонери» проявляют конкретный интерес в вопросе подписания Тете. Несколько последних недель продолжаются контакты руководства «Милана» с представителями футболиста, которые способны перерасти в официальные переговоры.

У «Милана» остается одна вакансия на трансферном рынке для игроков не из стран ЕС, а потому Тете как раз сможет ее заполнить.

Впрочем, первоначально «россонери» хотят продать Саму Кастильехо, которого оценивают в 8 миллионов евро, и по которому пока не имеют официальных предложений.

Ожидается, что ситуация вокруг Кастильехо может измениться в ближайшие пару недель, после чего «Милан» активизирует усилия в вопросе трансфера Тете.

Напомним, накануне Тете стал одним из авторов голов «Шахтера» в ворота «Генка» в первом матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Pianeta Milan

(5 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности