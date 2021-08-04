Тете признался, почему именно он решил бить пенальти, заработанный Педриньо

Бразильский полузащитник «Шахтера» Тете прокомментировал волевую победу над «Генком» (2:1) в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, рассказал, почему пошел бить пенальти и как Роберто Де Дзерби в перерыве мотивировал команду:
– Счастливы и довольны результатом. Была сложная игра, в которой «Шахтер» показал себя достойно. Благодаря контролю мяча и созданным моментам мы сумели добиться победы.
– Почему именно ты решил бить пенальти, заработанный Педриньо?
– Мистер принимает решение, кто будет бить пенальти. Я счастлив, что смог помочь команде в сложный момент, забил мяч, мы отыгрались, а затем вырвали победу. Однако мы отдаем себе отчет, что ставить точку в противостоянии еще рано, ведь нас ждет ответный поединок. Но эту игру уже стоит забыть и следует настраиваться на следующую. Теперь все мысли – о ближайшей встрече с «Александрией» в чемпионате Украины.
– Что не получалось в первом тайме?
– Создали много моментов, но, к сожалению, не удалось их конвертировать в забитый гол. Во втором тайме мы подкорректировали детали, смогли изменить счет в свою пользу и покинуть поле победителями.
– Что тренер говорил в перерыве, как настраивал?
– Мистер отлично мотивирует нас. И мы понимали, и тренер подтвердил, что мы провели хороший первый тайм, но при этом он скорректировал некоторые вещи. В итоге добились победы – это самое важное.
ГОЛ! 1:1. Тете, 62 мин (пен)
Источник — ФК Шахтер Донецк
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