Тете признался, почему именно он решил бить пенальти, заработанный Педриньо

Хавбек «Шахтера» прокомментировал волевую победу над «Генком» в Q3 ЛЧ

  • 04.08.2021 01:12
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Тете признался, почему именно он решил бить пенальти, заработанный Педриньо
© ФК Шахтер Донецк. Тете

Бразильский полузащитник «Шахтера» Тете прокомментировал волевую победу над «Генком» (2:1) в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, рассказал, почему пошел бить пенальти и как Роберто Де Дзерби в перерыве мотивировал команду:

– Счастливы и довольны результатом. Была сложная игра, в которой «Шахтер» показал себя достойно. Благодаря контролю мяча и созданным моментам мы сумели добиться победы. 

– Почему именно ты решил бить пенальти, заработанный Педриньо?

– Мистер принимает решение, кто будет бить пенальти. Я счастлив, что смог помочь команде в сложный момент, забил мяч, мы отыгрались, а затем вырвали победу. Однако мы отдаем себе отчет, что ставить точку в противостоянии еще рано, ведь нас ждет ответный поединок. Но эту игру уже стоит забыть и следует настраиваться на следующую. Теперь все мысли – о ближайшей встрече с «Александрией» в чемпионате Украины.

– Что не получалось в первом тайме?

– Создали много моментов, но, к сожалению, не удалось их конвертировать в забитый гол. Во втором тайме мы подкорректировали детали, смогли изменить счет в свою пользу и покинуть поле победителями.

– Что тренер говорил в перерыве, как настраивал?

– Мистер отлично мотивирует нас. И мы понимали, и тренер подтвердил, что мы провели хороший первый тайм, но при этом он скорректировал некоторые вещи. В итоге добились победы – это самое важное.

ГОЛ! 1:1. Тете, 62 мин (пен)

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Источник — ФК Шахтер Донецк

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