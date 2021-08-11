Джеко вскоре станет игроком Интера

Форвард «Ромы» Эдин Джеко близок к переходу в «Интер». Сделка должна быть закрыта в течение 48 часов.
Контракт с боснийским футболистом рассчитан до 2023 года. В «Интере» Джеко будет играть под 9-м номером, который принадлежит Ромелу Лукаку.
Напомним, Лукаку должен перейти в «Челси». На место Джеко римляне могут пригласить Андреа Белотти из «Торино».
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Источник — твиттер Николо Скиры
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