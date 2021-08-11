Николай МАТВИЕНКО: «Кайфуем от новой тактики»

25-летний защитник донецкого «Шахтера» Николай Матвиенко прокомментировал победу над бельгийским «Генком» (2:1) в ответном матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов.

– Пытались играть в свой футбол, контролировать мяч и получать удовольствие. Я считаю, что так и было, за исключением последних минут, когда пропустили ненужный гол. Надо над этим работать и доигрывать каждую минуту, каждую секунду до конца.

– «Шахтер» тревожно играет в обороне. Вам не кажется, что много даете создавать соперникам?

– Мы работаем над этим и хотим всегда доминировать, быть с мячом. Без мяча мы больше времени. Да, есть ошибки, я согласен. Будем разбирать. Идеально пока что не получается.

– На еврокубки настраиваетесь лучше, чем на чемпионат?

– Не сказал бы. Да, с Александрией сыграли очень плохо, но не в этом дело. В еврокубках команды так не закрываются. С ними можно играть в футбол.

– Кайфуете от новой тактики «Шахтера»?

– Я не всегда играю слева. Да, мы кайфуем, когда с мячом и все открываются. Тем более еще и побеждать.

Если соперник ошибался, значит мы ему мешали очень сильно. Думаю, в этом тоже наша заслуга. Они также нас накрывали, и мы теряли мяч.

– Монако – следующий соперник. Уже присматривались?

– Нет. Следующая игра против Металлиста 1925. Все мысли только о нем.