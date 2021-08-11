Николай МАТВИЕНКО: «Кайфуем от новой тактики»

Защитник «Шахтера» – о выходе в плей-офф квалификации Лиги чемпионов

  • 11.08.2021 07:19
  • 2312 просмотров
  • 6 комментариев
Николай МАТВИЕНКО: «Кайфуем от новой тактики»
© ФК Шахтер Донецк. Николай Матвиенко

25-летний защитник донецкого «Шахтера» Николай Матвиенко прокомментировал победу над бельгийским «Генком» (2:1) в ответном матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов.

– Пытались играть в свой футбол, контролировать мяч и получать удовольствие. Я считаю, что так и было, за исключением последних минут, когда пропустили ненужный гол. Надо над этим работать и доигрывать каждую минуту, каждую секунду до конца.

– «Шахтер» тревожно играет в обороне. Вам не кажется, что много даете создавать соперникам?
– Мы работаем над этим и хотим всегда доминировать, быть с мячом. Без мяча мы больше времени. Да, есть ошибки, я согласен. Будем разбирать. Идеально пока что не получается.

– На еврокубки настраиваетесь лучше, чем на чемпионат?
– Не сказал бы. Да, с Александрией сыграли очень плохо, но не в этом дело. В еврокубках команды так не закрываются. С ними можно играть в футбол.

– Кайфуете от новой тактики «Шахтера»?
– Я не всегда играю слева. Да, мы кайфуем, когда с мячом и все открываются. Тем более еще и побеждать.

Если соперник ошибался, значит мы ему мешали очень сильно. Думаю, в этом тоже наша заслуга. Они также нас накрывали, и мы теряли мяч.

– Монако – следующий соперник. Уже присматривались?
– Нет. Следующая игра против Металлиста 1925. Все мысли только о нем.

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Источник — Футбол 1/2/3

(12 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Андрій Машко
      Андрій Машко, 11.08.2021 08:15
    0
    Saosin, 11.08.2021 08:12
    Дивіться, аби не кінчили на бенфіці
    Іноді краще жувати…
    Ссылка
    Андрій Машко
      Андрій Машко, 11.08.2021 08:15
    0
    Захист як був дирявий, так ним і залишився
    Ссылка
    Saosin
    online
      Saosin, 11.08.2021 08:12
    -1
    Дивіться, аби не кінчили на бенфіці
    Ссылка
    -alex-
    online
      -alex-, 11.08.2021 08:11
    0
    Перепасовки в защите по несколько минут это новая тактика?)
    Ссылка
    Andre066
    online
      Andre066, 11.08.2021 07:31
    0
    Если честно одни забеги, ТОП страны таких любят бомбить
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    Ярослав Мирошниченко
    online
      Ярослав Мирошниченко, 11.08.2021 07:26
    +4
    Бей беги и сам сорви свою атаку? Монако вам устроит кайф
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